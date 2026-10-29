Маринована капуста. Фото: кадр з відео

Цей салат з капусти чудово доповнить обід або вечерю, а готується з доступних продуктів. Достатньо нарізати овочі, змішати з маринадом і залишити на дві години.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — 1 кг;

цибуля — 200 г;

морква — 1 велика, приблизно 200 г;

болгарський перець — 200 г.

Для маринаду:

цукор — 70 г;

сіль — 1 ст. л.;

олія — 70 г;

яблучний оцет 6% — 90 г або столовий оцет 9% — 70 г.

Капуста та овочі. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, перець нарізати соломкою, цибулю — півкільцями, а моркву натерти на крупній тертці. Змішати всі овочі у великій мисці. Додати цукор, сіль, олію та оцет. Ретельно перемішати й залишити приблизно на 2 години. Подавати одразу або витримати довше в холодильнику, щоб смак став насиченішим.

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