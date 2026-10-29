Маринована капуста за 2 години: рецепт з морквою та перцем
Ua ru
29 жовтня 2026 01:04
Фото: кадр з відео
Маринована капуста. Фото: кадр з відео
Цей салат з капусти чудово доповнить обід або вечерю, а готується з доступних продуктів. Достатньо нарізати овочі, змішати з маринадом і залишити на дві години.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста — 1 кг;
- цибуля — 200 г;
- морква — 1 велика, приблизно 200 г;
- болгарський перець — 200 г.
Для маринаду:
- цукор — 70 г;
- сіль — 1 ст. л.;
- олія — 70 г;
- яблучний оцет 6% — 90 г або столовий оцет 9% — 70 г.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, перець нарізати соломкою, цибулю — півкільцями, а моркву натерти на крупній тертці. Змішати всі овочі у великій мисці.
- Додати цукор, сіль, олію та оцет.
- Ретельно перемішати й залишити приблизно на 2 години.
- Подавати одразу або витримати довше в холодильнику, щоб смак став насиченішим.
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