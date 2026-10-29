Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Маринована капуста за 2 години: рецепт з морквою та перцем

Маринована капуста за 2 години: рецепт з морквою та перцем

Ua ru
29 жовтня 2026 01:04
Хрустка капуста з овочами за 2 години: швидкий маринад без зайвих клопотів Фото: кадр з відео
Маринована капуста. Фото: кадр з відео

Цей салат з капусти чудово доповнить обід або вечерю, а готується з доступних продуктів. Достатньо нарізати овочі, змішати з маринадом і залишити на дві години.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться: 

  • капуста — 1 кг;
  • цибуля — 200 г;
  • морква — 1 велика, приблизно 200 г;
  • болгарський перець — 200 г.

Для маринаду:

  • цукор — 70 г;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • олія — 70 г;
  • яблучний оцет 6% — 90 г або столовий оцет 9% — 70 г.
рецепт маринованої капусти
Капуста та овочі. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати, перець нарізати соломкою, цибулю — півкільцями, а моркву натерти на крупній тертці. Змішати всі овочі у великій мисці.
  2. Додати цукор, сіль, олію та оцет.
  3. Ретельно перемішати й залишити приблизно на 2 години.
  4. Подавати одразу або витримати довше в холодильнику, щоб смак став насиченішим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Читайте також:

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.

салат рецепт маринована капуста закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації