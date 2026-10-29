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Главная Вкус Маринованная капуста за 2 часа: рецепт с морковью и перцем

Маринованная капуста за 2 часа: рецепт с морковью и перцем

Ua ru
29 октября 2026 01:04
Хрустящая капуста с овощами за 2 часа: быстрый маринад без лишних хлопот Фото: кадр из видео
Маринованная капуста. Фото: кадр из видео

Этот салат из капусты прекрасно дополнит обед или ужин, а готовится он из доступных продуктов. Достаточно нарезать овощи, смешать с маринадом и оставить на два часа.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • капуста — 1 кг;
  • лук — 200 г;
  • морковь — 1 крупная, примерно 200 г;
  • болгарский перец — 200 г.

Для маринада:

  • сахар — 70 г;
  • соль — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 70 г;
  • яблочный уксус 6% — 90 г или столовый уксус 9% — 70 г.
рецепт маринованої капусти
Капуста и овощи. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать, перец нарезать соломкой, лук — полукольцами, а морковь натереть на крупной терке. Смешать все овощи в большой миске.
  2. Добавить сахар, соль, растительное масло и уксус.
  3. Тщательно перемешать и оставить примерно на 2 часа.
  4. Подавать сразу или выдержать дольше в холодильнике, чтобы вкус стал насыщеннее.

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салат рецепт маринованная капуста закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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