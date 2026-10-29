Маринованная капуста за 2 часа: рецепт с морковью и перцем
Ua ru
29 октября 2026 01:04
Фото: кадр из видео
Маринованная капуста. Фото: кадр из видео
Этот салат из капусты прекрасно дополнит обед или ужин, а готовится он из доступных продуктов. Достаточно нарезать овощи, смешать с маринадом и оставить на два часа.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста — 1 кг;
- лук — 200 г;
- морковь — 1 крупная, примерно 200 г;
- болгарский перец — 200 г.
Для маринада:
- сахар — 70 г;
- соль — 1 ст. л.;
- растительное масло — 70 г;
- яблочный уксус 6% — 90 г или столовый уксус 9% — 70 г.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, перец нарезать соломкой, лук — полукольцами, а морковь натереть на крупной терке. Смешать все овощи в большой миске.
- Добавить сахар, соль, растительное масло и уксус.
- Тщательно перемешать и оставить примерно на 2 часа.
- Подавать сразу или выдержать дольше в холодильнике, чтобы вкус стал насыщеннее.
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