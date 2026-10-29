Маринованная капуста. Фото: кадр из видео

Этот салат из капусты прекрасно дополнит обед или ужин, а готовится он из доступных продуктов. Достаточно нарезать овощи, смешать с маринадом и оставить на два часа.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — 1 кг;

лук — 200 г;

морковь — 1 крупная, примерно 200 г;

болгарский перец — 200 г.

Для маринада:

сахар — 70 г;

соль — 1 ст. л.;

растительное масло — 70 г;

яблочный уксус 6% — 90 г или столовый уксус 9% — 70 г.

Капуста и овощи. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, перец нарезать соломкой, лук — полукольцами, а морковь натереть на крупной терке. Смешать все овощи в большой миске. Добавить сахар, соль, растительное масло и уксус. Тщательно перемешать и оставить примерно на 2 часа. Подавать сразу или выдержать дольше в холодильнике, чтобы вкус стал насыщеннее.

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