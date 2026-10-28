Хрустящий салат из капусты и моркови: вкус, знакомый с детства

Салат из капусты. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат готовится из доступных продуктов и прекрасно дополняет домашний обед или ужин. Чтобы капуста осталась хрустящей, ее нужно лишь слегка помять руками, а перед подачей дать настояться в холодильнике.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста белокочанная - 550 г;

морковь - 1 шт.;

соль - ½ ч. л.;

сахар – 1 ст. л.;

уксус 9% - 2 ст. л.;

масло – 2 ст. л.

Салат с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, добавить соль и слегка помять руками. Оставить на 15 минут. Морковь натереть на большой терке и добавить в капусту. Всыпать сахар, влить уксус и тщательно перемешать. Накрыть салат и поставить в холодильник на 1,5–2 часа. Перед подачей добавить масло, перемешать и при необходимости откорректировать вкус солью. Подавать охлажденным.

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