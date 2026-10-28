Хрустящий салат из капусты и моркови: вкус, знакомый с детства

Салат из капусты "Хрустик": раньше так готовили в столовых
Ua ru
28 октября 2026 13:14
Салат из капусты. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат готовится из доступных продуктов и прекрасно дополняет домашний обед или ужин. Чтобы капуста осталась хрустящей, ее нужно лишь слегка помять руками, а перед подачей дать настояться в холодильнике.
Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста белокочанная - 550 г;
- морковь - 1 шт.;
- соль - ½ ч. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- уксус 9% - 2 ст. л.;
- масло – 2 ст. л.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, добавить соль и слегка помять руками. Оставить на 15 минут.
- Морковь натереть на большой терке и добавить в капусту.
- Всыпать сахар, влить уксус и тщательно перемешать.
- Накрыть салат и поставить в холодильник на 1,5–2 часа.
- Перед подачей добавить масло, перемешать и при необходимости откорректировать вкус солью. Подавать охлажденным.
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