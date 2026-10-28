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Главная Вкус Салат из капусты "Хрустик": раньше так готовили в столовых

Салат из капусты "Хрустик": раньше так готовили в столовых

Ua ru
28 октября 2026 13:14
Хрустящий салат из капусты и моркови: вкус, знакомый с детства
Салат из капусты. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат готовится из доступных продуктов и прекрасно дополняет домашний обед или ужин. Чтобы капуста осталась хрустящей, ее нужно лишь слегка помять руками, а перед подачей дать настояться в холодильнике.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • капуста белокочанная - 550 г;
  • морковь - 1 шт.;
  • соль - ½ ч. л.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • уксус 9% - 2 ст. л.;
  • масло – 2 ст. л.
рецепт салату з капусти
Салат с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать, добавить соль и слегка помять руками. Оставить на 15 минут.
  2. Морковь натереть на большой терке и добавить в капусту.
  3. Всыпать сахар, влить уксус и тщательно перемешать.
  4. Накрыть салат и поставить в холодильник на 1,5–2 часа.
  5. Перед подачей добавить масло, перемешать и при необходимости откорректировать вкус солью. Подавать охлажденным.

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овощи салат рецепт закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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