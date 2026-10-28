Хрусткий салат із капусти та моркви: смак, знайомий із дитинства

Салат з капусти. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат готується з доступних продуктів і чудово доповнює домашній обід чи вечерю. Щоб капуста залишилася хрусткою, її потрібно лише злегка пом’яти руками, а перед подаванням дати настоятися в холодильнику.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста білокачанна — 550 г;

морква — 1 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.;

олія — 2 ст. л.

Салат з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, додати сіль і злегка пом’яти руками. Залишити на 15 хвилин. Моркву натерти на великій тертці й додати до капусти. Всипати цукор, влити оцет і ретельно перемішати. Накрити салат і поставити в холодильник на 1,5–2 години. Перед подаванням додати олію, перемішати та за потреби відкоригувати смак сіллю. Подавати охолодженим.

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