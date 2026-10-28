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Головна Смак Салат з капусти "Хрустик": раніше так готувати в їдальнях

Салат з капусти "Хрустик": раніше так готувати в їдальнях

Ua ru
28 жовтня 2026 13:14
Хрусткий салат із капусти та моркви: смак, знайомий із дитинства
Салат з капусти. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат готується з доступних продуктів і чудово доповнює домашній обід чи вечерю. Щоб капуста залишилася хрусткою, її потрібно лише злегка пом’яти руками, а перед подаванням дати настоятися в холодильнику.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • капуста білокачанна — 550 г;
  • морква — 1 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • олія — 2 ст. л.
рецепт салату з капусти
Салат з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати, додати сіль і злегка пом’яти руками. Залишити на 15 хвилин.
  2. Моркву натерти на великій тертці й додати до капусти.
  3. Всипати цукор, влити оцет і ретельно перемішати.
  4. Накрити салат і поставити в холодильник на 1,5–2 години.
  5. Перед подаванням додати олію, перемішати та за потреби відкоригувати смак сіллю. Подавати охолодженим.

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овочі салат рецепт закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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