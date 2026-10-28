Хрусткий салат із капусти та моркви: смак, знайомий із дитинства

Салат з капусти "Хрустик": раніше так готувати в їдальнях
Ua ru
28 жовтня 2026 13:14
Салат з капусти. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат готується з доступних продуктів і чудово доповнює домашній обід чи вечерю. Щоб капуста залишилася хрусткою, її потрібно лише злегка пом’яти руками, а перед подаванням дати настоятися в холодильнику.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста білокачанна — 550 г;
- морква — 1 шт.;
- сіль — ½ ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, додати сіль і злегка пом’яти руками. Залишити на 15 хвилин.
- Моркву натерти на великій тертці й додати до капусти.
- Всипати цукор, влити оцет і ретельно перемішати.
- Накрити салат і поставити в холодильник на 1,5–2 години.
- Перед подаванням додати олію, перемішати та за потреби відкоригувати смак сіллю. Подавати охолодженим.
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