Маринованная капуста. Фото: кадр из видео

Этот рецепт подходит для приготовления в двухлитровой банке. Такая маринованная капуста станет отличным дополнением к картофелю, мясным блюдам и домашним обедам.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, сообщает Новвини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — 1–1,2 кг;

морковь — 75–100 г;

свекла — 150 г;

чеснок — 2–3 зубчика;

острый перец — по желанию.

Для маринада:

вода — 1 л;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 4 ст. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

душистый перец горошком — 4–6 шт.;

яблочный уксус — 120 мл или уксус 9% — 90 мл.

Капуста со свеклой в банке. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Капусту нарезать крупными кусками, свеклу и морковь — ломтиками, чеснок — пластинками. Плотно уложить овощи в чистую двухлитровую банку, по желанию добавить острый перец. Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром, лавровым листом и душистым перцем. Снять с огня, добавить уксус и перемешать. Залить овощи маринадом, остудить и поставить в холодильник. Дать капусте промариноваться до приобретения желаемого вкуса и цвета.

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