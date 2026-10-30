Маринованная капуста "Пелюстка": рецепт на 2 л банку
Ua ru
30 октября 2026 21:04
Фото: кадр из видео
Маринованная капуста. Фото: кадр из видео
Этот рецепт подходит для приготовления в двухлитровой банке. Такая маринованная капуста станет отличным дополнением к картофелю, мясным блюдам и домашним обедам.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, сообщает Новвини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста — 1–1,2 кг;
- морковь — 75–100 г;
- свекла — 150 г;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- острый перец — по желанию.
Для маринада:
- вода — 1 л;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 4 ст. л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- душистый перец горошком — 4–6 шт.;
- яблочный уксус — 120 мл или уксус 9% — 90 мл.
Способ приготовления
- Капусту нарезать крупными кусками, свеклу и морковь — ломтиками, чеснок — пластинками.
- Плотно уложить овощи в чистую двухлитровую банку, по желанию добавить острый перец.
- Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром, лавровым листом и душистым перцем. Снять с огня, добавить уксус и перемешать.
- Залить овощи маринадом, остудить и поставить в холодильник.
- Дать капусте промариноваться до приобретения желаемого вкуса и цвета.
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