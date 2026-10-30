Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Маринованная капуста "Пелюстка": рецепт на 2 л банку

Маринованная капуста "Пелюстка": рецепт на 2 л банку

Ua ru
30 октября 2026 21:04
Маринованная капуста со свеклой и чесноком: яркая закуска на зиму Фото: кадр из видео
Маринованная капуста. Фото: кадр из видео

Этот рецепт подходит для приготовления в двухлитровой банке. Такая маринованная капуста станет отличным дополнением к картофелю, мясным блюдам и домашним обедам.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, сообщает Новвини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • капуста — 1–1,2 кг;
  • морковь — 75–100 г;
  • свекла — 150 г;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • острый перец — по желанию.

Для маринада:

  • вода — 1 л;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • душистый перец горошком — 4–6 шт.;
  • яблочный уксус — 120 мл или уксус 9% — 90 мл.
рецепт маринованої капусти пелюстка
Капуста со свеклой в банке. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Капусту нарезать крупными кусками, свеклу и морковь — ломтиками, чеснок — пластинками.
  2. Плотно уложить овощи в чистую двухлитровую банку, по желанию добавить острый перец.
  3. Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром, лавровым листом и душистым перцем. Снять с огня, добавить уксус и перемешать.
  4. Залить овощи маринадом, остудить и поставить в холодильник.
  5. Дать капусте промариноваться до приобретения желаемого вкуса и цвета.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Читайте также:

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

салат рецепт маринованная капуста свекла
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации