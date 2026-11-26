Маринована капуста пелюстка: зручний рецепт на 3 л банку
Ua ru
26 листопада 2026 01:04
Фото: smakuiemo.com.ua
Маринована капуста пелюстка. Фото: smakuiemo.com.ua
Маринована капуста пелюстка — смачна домашня закуска, яка чудово доповнює м’ясні страви, картоплю та повсякденний обід. Готується вона без складних процесів: достатньо нарізати овочі, викласти шарами в банку й залити гарячим маринадом. Уже наступного дня можна куштувати.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста — 1,3 кг;
- буряк — 2 шт.;
- часник — 1 головка;
- лавровий лист — 2 шт.
Для маринаду:
- вода — 1,5 л;
- сіль — 3 ст. л.;
- цукор — 6 ст. л.;
- олія — 150 мл;
- оцет 9% — 150 мл;
- духмяний перець горошком — 6–8 шт.
Спосіб приготування
- Капусту нарізати великими шматочками, буряк — кружальцями або тонкими скибочками, часник розділити на зубчики.
- У чисту 3-літрову банку викласти частину буряка, часнику та лаврового листа.
- Далі чергувати шари капусти й овочів, злегка ущільнюючи. Зверху залишити кілька скибочок буряка.
- Для маринаду змішати воду, сіль, цукор, олію, оцет і духмяний перець.
- Довести до кипіння, щоб сіль і цукор розчинилися.
- Гарячим маринадом залити капусту до самого верху.
- Залишити банку охолоджуватися за кімнатної температури, потім поставити в холодильник на добу.
- Наступного дня хрустка рожева капуста буде готова до подачі.
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