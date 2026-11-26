Маринована капуста пелюстка. Фото: smakuiemo.com.ua

Маринована капуста пелюстка — смачна домашня закуска, яка чудово доповнює м’ясні страви, картоплю та повсякденний обід. Готується вона без складних процесів: достатньо нарізати овочі, викласти шарами в банку й залити гарячим маринадом. Уже наступного дня можна куштувати.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — 1,3 кг;

буряк — 2 шт.;

часник — 1 головка;

лавровий лист — 2 шт.

Для маринаду:

вода — 1,5 л;

сіль — 3 ст. л.;

цукор — 6 ст. л.;

олія — 150 мл;

оцет 9% — 150 мл;

духмяний перець горошком — 6–8 шт.

Капуста та буряк. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Капусту нарізати великими шматочками, буряк — кружальцями або тонкими скибочками, часник розділити на зубчики. У чисту 3-літрову банку викласти частину буряка, часнику та лаврового листа. Далі чергувати шари капусти й овочів, злегка ущільнюючи. Зверху залишити кілька скибочок буряка. Для маринаду змішати воду, сіль, цукор, олію, оцет і духмяний перець. Довести до кипіння, щоб сіль і цукор розчинилися. Гарячим маринадом залити капусту до самого верху. Залишити банку охолоджуватися за кімнатної температури, потім поставити в холодильник на добу. Наступного дня хрустка рожева капуста буде готова до подачі.

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