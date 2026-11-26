Маринованная капуста пелюстка: простой рецепт для 3 л банки
Ua ru
26 ноября 2026 01:04
Фото: smakuiemo.com.ua
Маринованная капуста пелюстка. Фото: smakuiemo.com.ua
Маринованная капуста пелюстка — вкусная домашняя закуска, которая прекрасно дополняет мясные блюда, картофель и повседневный обед. Готовится она без сложных процессов: достаточно нарезать овощи, выложить слоями в банку и залить горячим маринадом. Уже на следующий день можно пробовать.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста — 1,3 кг;
- свекла — 2 шт.;
- чеснок — 1 головка;
- лавровый лист — 2 шт.
Для маринада:
- вода — 1,5 л;
- соль — 3 ст. л.;
- сахар — 6 ст. л.;
- растительное масло — 150 мл;
- уксус 9% — 150 мл;
- душистый перец горошком — 6–8 шт.
Способ приготовления
- Капусту нарезать крупными кусочками, свеклу — кружочками или тонкими ломтиками, чеснок разделить на зубчики.
- В чистую 3-литровую банку выложить часть свеклы, чеснока и лаврового листа.
- Далее чередовать слои капусты и овощей, слегка уплотняя. Сверху оставить несколько ломтиков свеклы.
- Для маринада смешать воду, соль, сахар, масло, уксус и душистый перец.
- Довести до кипения, чтобы соль и сахар растворились.
- Горячим маринадом залить капусту до самого верха.
- Оставить банку остывать при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на сутки.
- На следующий день хрустящая розовая капуста будет готова к подаче.
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