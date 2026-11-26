Маринованная капуста пелюстка. Фото: smakuiemo.com.ua

Маринованная капуста пелюстка — вкусная домашняя закуска, которая прекрасно дополняет мясные блюда, картофель и повседневный обед. Готовится она без сложных процессов: достаточно нарезать овощи, выложить слоями в банку и залить горячим маринадом. Уже на следующий день можно пробовать.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — 1,3 кг;

свекла — 2 шт.;

чеснок — 1 головка;

лавровый лист — 2 шт.

Для маринада:

вода — 1,5 л;

соль — 3 ст. л.;

сахар — 6 ст. л.;

растительное масло — 150 мл;

уксус 9% — 150 мл;

душистый перец горошком — 6–8 шт.

Капуста и свекла. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Капусту нарезать крупными кусочками, свеклу — кружочками или тонкими ломтиками, чеснок разделить на зубчики. В чистую 3-литровую банку выложить часть свеклы, чеснока и лаврового листа. Далее чередовать слои капусты и овощей, слегка уплотняя. Сверху оставить несколько ломтиков свеклы. Для маринада смешать воду, соль, сахар, масло, уксус и душистый перец. Довести до кипения, чтобы соль и сахар растворились. Горячим маринадом залить капусту до самого верха. Оставить банку остывать при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на сутки. На следующий день хрустящая розовая капуста будет готова к подаче.

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