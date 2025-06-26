Маринована капуста за добу — перевірений рецепт

Маринована капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт маринованої капусти передається вже не одне покоління — проста технологія, мінімум інгредієнтів і максимум результату. Капуста виходить неймовірно хрусткою, з насиченим смаком і пікантною кислинкою. Вам не доведеться чекати кілька днів, як у класичному квашенні — через 24 години вона вже готова до подачі. Така закуска прикрасить будь-який обід або вечерю й точно стане улюбленою серед домашніх.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

капуста білокачанна — 1 кг (дрібно нашаткувати);

перець болгарський — 1 шт. (нарізати соломкою);

морква — 2 шт. (натерти на великій тертці);

вода — 0,5 л;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 100 г;

лавровий лист — 3 шт.;

перець чорний горошком — 10 шт.;

олія — 100 мл.;

оцет 9% — 100 мл.

Спосіб приготування

Змішати велику миску нашаткованої капусти з натертою морквою, додати болгарський перець. Добре перемішати всі інгредієнти. Перекласти овочеву суміш у банки, харчовий контейнер або емальовану каструлю, не ущільнюючи надто щільно.

Капуста в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Для маринаду у сотейнику з'єднати воду, сіль, цукор, лавровий лист і перець горошком. Довести до кипіння, потім влити олію й оцет, перемішати й зняти з вогню. Гарячим маринадом залити капусту. Дати охолонути за кімнатної температури. Після повного охолодження поставити в холодильник.

Готова капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Через 24 години капуста вже готова до вживання. Вона виходить хрусткою, ароматною та пікантною — чудово смакує як самостійна закуска або як доповнення до м'ясних і картопляних страв. Перед подачею капусту можна заправити свіжою зеленню, цибулею, додати варений буряк, яблуко чи редьку.

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