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Головна arrow Смак arrow Маринована капуста всього за одну добу — за рецептом бабусі arrow

Маринована капуста всього за одну добу — за рецептом бабусі

26 червня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Маринована капуста за добу — перевірений рецепт
Маринована капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей рецепт маринованої капусти передається вже не одне покоління — проста технологія, мінімум інгредієнтів і максимум результату. Капуста виходить неймовірно хрусткою, з насиченим смаком і пікантною кислинкою. Вам не доведеться чекати кілька днів, як у класичному квашенні — через 24 години вона вже готова до подачі. Така закуска прикрасить будь-який обід або вечерю й точно стане улюбленою серед домашніх.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • капуста білокачанна — 1 кг (дрібно нашаткувати);
  • перець болгарський — 1 шт. (нарізати соломкою);
  • морква — 2 шт. (натерти на великій тертці);
  • вода — 0,5 л;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 100 г;
  • лавровий лист — 3 шт.;
  • перець чорний горошком — 10 шт.;
  • олія — 100 мл.;
  • оцет 9% — 100 мл.

Спосіб приготування

Змішати велику миску нашаткованої капусти з натертою морквою, додати болгарський перець. Добре перемішати всі інгредієнти. Перекласти овочеву суміш у банки, харчовий контейнер або емальовану каструлю, не ущільнюючи надто щільно.

рецепт маринованої капусти
Капуста в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Для маринаду у сотейнику з'єднати воду, сіль, цукор, лавровий лист і перець горошком. Довести до кипіння, потім влити олію й оцет, перемішати й зняти з вогню. Гарячим маринадом залити капусту. Дати охолонути за кімнатної температури. Після повного охолодження поставити в холодильник.

рецепт маринованої капусти за добу
Готова капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Через 24 години капуста вже готова до вживання. Вона виходить хрусткою, ароматною та пікантною — чудово смакує як самостійна закуска або як доповнення до м'ясних і картопляних страв. Перед подачею капусту можна заправити свіжою зеленню, цибулею, додати варений буряк, яблуко чи редьку.

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