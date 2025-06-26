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Главная arrow Вкус arrow Маринованная капуста всего за одни сутки — по рецепту бабушки arrow

Маринованная капуста всего за одни сутки — по рецепту бабушки

26 июня 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Маринованная капуста за сутки — проверенный рецепт
Маринованная капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот рецепт маринованной капусты передается уже не одно поколение — простая технология, минимум ингредиентов и максимум результата. Капуста получается невероятно хрустящей, с насыщенным вкусом и пикантной кислинкой. Вам не придется ждать несколько дней, как в классическом квашении — через 24 часа она уже готова к подаче. Такая закуска украсит любой обед или ужин и точно станет любимой среди домашних.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • капуста белокочанная — 1 кг (мелко нашинковать);
  • перец болгарский — 1 шт. (нарезать соломкой);
  • морковь — 2 шт. (натереть на крупной терке);
  • вода — 0,5 л.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 100 г;
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • перец черный горошком — 10 шт.;
  • масло растительное — 100 мл.;
  • уксус 9% — 100 мл.

Способ приготовления

Смешать большую миску нашинкованной капусты с натертой морковью, добавить болгарский перец. Хорошо перемешать все ингредиенты. Переложить овощную смесь в банки, пищевой контейнер или эмалированную кастрюлю, не уплотняя слишком плотно.

рецепт маринованої капусти
Капуста в банке. Фото: smachnenke.com.ua

Для маринада в сотейнике соединить воду, соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Довести до кипения, затем влить масло и уксус, перемешать и снять с огня. Горячим маринадом залить капусту. Дать остыть при комнатной температуре. После полного остывания поставить в холодильник.

рецепт маринованої капусти за добу
Готовая капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Через 24 часа капуста уже готова к употреблению. Она получается хрустящей, ароматной и пикантной — прекрасно подходит как самостоятельная закуска или как дополнение к мясным и картофельным блюдам. Перед подачей капусту можно заправить свежей зеленью, луком, добавить вареную свеклу, яблоко или редьку.

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