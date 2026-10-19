Хрустка маринована капуста з овочами: швидкий рецепт без квашення

Маринована капуста за 15 хвилин: рецепт на заміну квашеній
Ua ru
19 жовтня 2026 01:04
Маринована капуста. Фото: кадр з відео
Ця маринована капуста виходить хрусткою, соковитою та з приємним кисло-солодким смаком. Її можна подавати одразу після приготування, доповнювати нею гарніри або м’ясні страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста — 2,5 кг;
- морква — 500 г;
- цибуля — 500 г;
- солодкий перець — 500 г;
- сіль — 50 г;
- цукор — 100 г;
- оцет — 100 мл;
- олія — 250 мл.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти, цибулю нарізати півкільцями, а перець — соломкою. Змішати овочі у великій мисці.
- Додати сіль, цукор, оцет та олію. Ретельно перемішати й залишити, щоб овочі пустили сік і просочилися маринадом.
- Капусту можна подавати одразу або перекласти в чисту закриту ємність і зберігати в холодильнику.
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