Хрустка маринована капуста з овочами: швидкий рецепт без квашення

Маринована капуста. Фото: кадр з відео

Ця маринована капуста виходить хрусткою, соковитою та з приємним кисло-солодким смаком. Її можна подавати одразу після приготування, доповнювати нею гарніри або м’ясні страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — 2,5 кг;

морква — 500 г;

цибуля — 500 г;

солодкий перець — 500 г;

сіль — 50 г;

цукор — 100 г;

оцет — 100 мл;

олія — 250 мл.

Капуста з перцем. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти, цибулю нарізати півкільцями, а перець — соломкою. Змішати овочі у великій мисці. Додати сіль, цукор, оцет та олію. Ретельно перемішати й залишити, щоб овочі пустили сік і просочилися маринадом. Капусту можна подавати одразу або перекласти в чисту закриту ємність і зберігати в холодильнику.

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