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Головна Смак Маринована капуста за 15 хвилин: рецепт на заміну квашеній

Маринована капуста за 15 хвилин: рецепт на заміну квашеній

Ua ru
19 жовтня 2026 01:04
Хрустка маринована капуста з овочами: швидкий рецепт без квашення
Маринована капуста. Фото: кадр з відео

Ця маринована капуста виходить хрусткою, соковитою та з приємним кисло-солодким смаком. Її можна подавати одразу після приготування, доповнювати нею гарніри або м’ясні страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • капуста — 2,5 кг;
  • морква — 500 г;
  • цибуля — 500 г;
  • солодкий перець — 500 г;
  • сіль — 50 г;
  • цукор — 100 г;
  • оцет — 100 мл;
  • олія — 250 мл.
рецепт маринованої капусти
Капуста з перцем. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти, цибулю нарізати півкільцями, а перець — соломкою. Змішати овочі у великій мисці.
  2. Додати сіль, цукор, оцет та олію. Ретельно перемішати й залишити, щоб овочі пустили сік і просочилися маринадом.
  3. Капусту можна подавати одразу або перекласти в чисту закриту ємність і зберігати в холодильнику.

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салат рецепт маринована капуста солодкий перець
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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