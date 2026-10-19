Хрустящая маринованная капуста с овощами: быстрый рецепт без квашения

Маринованная капуста за 15 минут: рецепт вместо квашеной
Ua ru
19 октября 2026 01:04
Маринованная капуста. Фото: кадр из видео
Эта маринованная капуста получается хрустящей, сочной и с приятным кисло-сладким вкусом. Ее можно подавать сразу после приготовления, а также использовать в качестве дополнения к гарнирам или мясным блюдам.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста — 2,5 кг;
- морковь — 500 г;
- лук — 500 г;
- сладкий перец — 500 г;
- соль — 50 г;
- сахар — 100 г;
- уксус — 100 мл;
- растительное масло — 250 мл.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, морковь натереть, лук нарезать полукольцами, а перец — соломкой. Смешать овощи в большой миске.
- Добавить соль, сахар, уксус и растительное масло. Тщательно перемешать и оставить, чтобы овощи пустили сок и пропитались маринадом.
- Капусту можно подавать сразу или переложить в чистую закрытую емкость и хранить в холодильнике.
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