Хрустящая маринованная капуста с овощами: быстрый рецепт без квашения

Маринованная капуста. Фото: кадр из видео

Эта маринованная капуста получается хрустящей, сочной и с приятным кисло-сладким вкусом. Ее можно подавать сразу после приготовления, а также использовать в качестве дополнения к гарнирам или мясным блюдам.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — 2,5 кг;

морковь — 500 г;

лук — 500 г;

сладкий перец — 500 г;

соль — 50 г;

сахар — 100 г;

уксус — 100 мл;

растительное масло — 250 мл.

Капуста с перцем. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, морковь натереть, лук нарезать полукольцами, а перец — соломкой. Смешать овощи в большой миске. Добавить соль, сахар, уксус и растительное масло. Тщательно перемешать и оставить, чтобы овощи пустили сок и пропитались маринадом. Капусту можно подавать сразу или переложить в чистую закрытую емкость и хранить в холодильнике.

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