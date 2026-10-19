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Главная Вкус Маринованная капуста за 15 минут: рецепт вместо квашеной

Маринованная капуста за 15 минут: рецепт вместо квашеной

Ua ru
19 октября 2026 01:04
Хрустящая маринованная капуста с овощами: быстрый рецепт без квашения
Маринованная капуста. Фото: кадр из видео

Эта маринованная капуста получается хрустящей, сочной и с приятным кисло-сладким вкусом. Ее можно подавать сразу после приготовления, а также использовать в качестве дополнения к гарнирам или мясным блюдам.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • капуста — 2,5 кг;
  • морковь — 500 г;
  • лук — 500 г;
  • сладкий перец — 500 г;
  • соль — 50 г;
  • сахар — 100 г;
  • уксус — 100 мл;
  • растительное масло — 250 мл.
рецепт маринованої капусти
Капуста с перцем. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать, морковь натереть, лук нарезать полукольцами, а перец — соломкой. Смешать овощи в большой миске.
  2. Добавить соль, сахар, уксус и растительное масло. Тщательно перемешать и оставить, чтобы овощи пустили сок и пропитались маринадом.
  3. Капусту можно подавать сразу или переложить в чистую закрытую емкость и хранить в холодильнике.

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салат рецепт маринованная капуста сладкий перец
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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