Маринованная капуста за сутки: хрустящая овощная закуска в ароматном маринаде

Маринованная капуста за 1 сутки: по рецепту бабушки
Ua ru
7 октября 2026 13:44
Маринованная капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Такая закуска не требует длительного маринования или сложной подготовки. Капуста остается сочной и хрустящей, а морковь и болгарский перец придают ей яркость и приятную сладковатую нотку.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста — 1 кг;
- болгарский перец — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.
Для маринада:
- вода — 500 мл;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 100 г;
- лавровый лист — 3 шт.;
- чёрный перец горошком — 10 шт.;
- растительное масло — 100 мл;
- уксус 9% — 100 мл.
Способ приготовления
- Нашинковать капусту, натереть морковь, перец нарезать соломкой.
- Перемешать овощи и переложить в чистую банку или кастрюлю.
- Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром, лавровым листом и перцем.
- Добавить масло и уксус, перемешать и снять с огня.
- Залить овощи горячим маринадом, слегка прижать ложкой, чтобы они были покрыты жидкостью.
- Остудить, накрыть и поставить в холодильник.
- Оставить как минимум на сутки.
- Готовую капусту подавать как самостоятельную закуску или гарнир к основным блюдам, хранить в холодильнике вместе с маринадом.
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