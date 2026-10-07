Маринованная капуста за сутки: хрустящая овощная закуска в ароматном маринаде

Маринованная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Такая закуска не требует длительного маринования или сложной подготовки. Капуста остается сочной и хрустящей, а морковь и болгарский перец придают ей яркость и приятную сладковатую нотку.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — 1 кг;

болгарский перец — 1 шт.;

морковь — 2 шт.

Для маринада:

вода — 500 мл;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 100 г;

лавровый лист — 3 шт.;

чёрный перец горошком — 10 шт.;

растительное масло — 100 мл;

уксус 9% — 100 мл.

Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Нашинковать капусту, натереть морковь, перец нарезать соломкой. Перемешать овощи и переложить в чистую банку или кастрюлю. Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром, лавровым листом и перцем. Добавить масло и уксус, перемешать и снять с огня. Залить овощи горячим маринадом, слегка прижать ложкой, чтобы они были покрыты жидкостью. Остудить, накрыть и поставить в холодильник. Оставить как минимум на сутки. Готовую капусту подавать как самостоятельную закуску или гарнир к основным блюдам, хранить в холодильнике вместе с маринадом.

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