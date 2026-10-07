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Главная Вкус Маринованная капуста за 1 сутки: по рецепту бабушки

Маринованная капуста за 1 сутки: по рецепту бабушки

Ua ru
7 октября 2026 13:44
Маринованная капуста за сутки: хрустящая овощная закуска в ароматном маринаде
Маринованная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Такая закуска не требует длительного маринования или сложной подготовки. Капуста остается сочной и хрустящей, а морковь и болгарский перец придают ей яркость и приятную сладковатую нотку.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • капуста — 1 кг;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.

Для маринада:

  • вода — 500 мл;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 100 г;
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • чёрный перец горошком — 10 шт.;
  • растительное масло — 100 мл;
  • уксус 9% — 100 мл.
рецепт квашеної капусти
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Нашинковать капусту, натереть морковь, перец нарезать соломкой.
  2. Перемешать овощи и переложить в чистую банку или кастрюлю.
  3. Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром, лавровым листом и перцем.
  4. Добавить масло и уксус, перемешать и снять с огня.
  5. Залить овощи горячим маринадом, слегка прижать ложкой, чтобы они были покрыты жидкостью.
  6. Остудить, накрыть и поставить в холодильник.
  7. Оставить как минимум на сутки.
  8. Готовую капусту подавать как самостоятельную закуску или гарнир к основным блюдам, хранить в холодильнике вместе с маринадом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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