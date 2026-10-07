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Головна Смак Маринована капуста за 1 добу: за рецетом бабусі

Маринована капуста за 1 добу: за рецетом бабусі

Ua ru
7 жовтня 2026 13:44
Маринована капуста за добу: хрумка овочева закуска в ароматному маринаді
Маринована капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Така закуска не потребує тривалого маринування чи складної підготовки. Капуста залишається соковитою та хрумкою, а морква й болгарський перець додають їй яскравості та приємної солодкуватої нотки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • капуста — 1 кг;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • морква — 2 шт.

Для маринаду:

  • вода — 500 мл.;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 100 г;
  • лавровий лист — 3 шт.;
  • чорний перець горошком — 10 шт.;
  • олія — 100 мл;
  • оцет 9% — 100 мл.
рецепт квашеної капусти
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нашаткувати капусту, моркву натерти, перець нарізати соломкою.
  2. Перемішати овочі та перекласти в чисту банку або каструлю.
  3. Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, цукром, лавровим листом і перцем.
  4. Додати олію та оцет, перемішати й зняти з вогню.
  5. Залити овочі гарячим маринадом, злегка притиснути ложкою, щоб вони були вкриті рідиною.
  6. Охолодити, накрити та поставити в холодильник.
  7. Залишити щонайменше на добу.
  8. Готову капусту подавати як самостійну закуску або гарнір до основних страв, зберігати в холодильнику разом із маринадом.

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капуста салат рецепт маринована капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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