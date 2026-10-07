Маринована капуста за добу: хрумка овочева закуска в ароматному маринаді

Маринована капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Така закуска не потребує тривалого маринування чи складної підготовки. Капуста залишається соковитою та хрумкою, а морква й болгарський перець додають їй яскравості та приємної солодкуватої нотки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — 1 кг;

болгарський перець — 1 шт.;

морква — 2 шт.

Для маринаду:

вода — 500 мл.;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 100 г;

лавровий лист — 3 шт.;

чорний перець горошком — 10 шт.;

олія — 100 мл;

оцет 9% — 100 мл.

Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту, моркву натерти, перець нарізати соломкою. Перемішати овочі та перекласти в чисту банку або каструлю. Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, цукром, лавровим листом і перцем. Додати олію та оцет, перемішати й зняти з вогню. Залити овочі гарячим маринадом, злегка притиснути ложкою, щоб вони були вкриті рідиною. Охолодити, накрити та поставити в холодильник. Залишити щонайменше на добу. Готову капусту подавати як самостійну закуску або гарнір до основних страв, зберігати в холодильнику разом із маринадом.

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