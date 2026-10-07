Маринована капуста за добу: хрумка овочева закуска в ароматному маринаді

Маринована капуста за 1 добу: за рецетом бабусі
Ua ru
7 жовтня 2026 13:44
Маринована капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Така закуска не потребує тривалого маринування чи складної підготовки. Капуста залишається соковитою та хрумкою, а морква й болгарський перець додають їй яскравості та приємної солодкуватої нотки.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста — 1 кг;
- болгарський перець — 1 шт.;
- морква — 2 шт.
Для маринаду:
- вода — 500 мл.;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 100 г;
- лавровий лист — 3 шт.;
- чорний перець горошком — 10 шт.;
- олія — 100 мл;
- оцет 9% — 100 мл.
Спосіб приготування
- Нашаткувати капусту, моркву натерти, перець нарізати соломкою.
- Перемішати овочі та перекласти в чисту банку або каструлю.
- Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, цукром, лавровим листом і перцем.
- Додати олію та оцет, перемішати й зняти з вогню.
- Залити овочі гарячим маринадом, злегка притиснути ложкою, щоб вони були вкриті рідиною.
- Охолодити, накрити та поставити в холодильник.
- Залишити щонайменше на добу.
- Готову капусту подавати як самостійну закуску або гарнір до основних страв, зберігати в холодильнику разом із маринадом.
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