Мариновані кабачки "по-польськи" на зиму: цей рецепт консервації вихваляють

Мариновані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо хочеться заготовити кабачки так, щоб вони залишилися хрусткими й ароматними, варто спробувати цей польський рецепт. Маринад із вдалими пропорціями спецій чудово підкреслює смак овочів, а проста технологія приготування дозволяє отримати ідеальну консервацію на зиму. Такі кабачки стануть чудовою закускою до будь-якої страви.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вода — 1 л;

цукор — 220 г;

оцет 9% — 250 мл.;

сіль — 2 ст. л. (40 г).

У банки:

кабачки — 2–2,5 кг;

морква — 1–2 шт.;

цибуля — 1–2 шт.;

петрушка — кілька гілочок;

лавровий лист — по 1 шт. у кожну банку;

духмяний перець — по 2–3 горошини.

Мариновані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Для маринаду змішати воду, сіль, цукор і оцет, довести до кипіння та проварити 2–3 хвилини. Кабачки нарізати кружальцями або великими шматочками, моркву — тонкими кружальцями, цибулю — кільцями. У стерилізовані банки викласти лавровий лист, духмяний перець, петрушку, моркву й цибулю. Щільно заповнити банки кабачками та залити гарячим маринадом. Поставити банки в каструлю з теплою водою та стерилізувати 10–15 хвилин. Щойно кабачки почнуть змінювати колір, герметично закатати банки, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

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