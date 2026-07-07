Мариновані кабачки "по-польськи" на зиму: цей рецепт консервації вихваляють
Якщо хочеться заготовити кабачки так, щоб вони залишилися хрусткими й ароматними, варто спробувати цей польський рецепт. Маринад із вдалими пропорціями спецій чудово підкреслює смак овочів, а проста технологія приготування дозволяє отримати ідеальну консервацію на зиму. Такі кабачки стануть чудовою закускою до будь-якої страви.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- вода — 1 л;
- цукор — 220 г;
- оцет 9% — 250 мл.;
- сіль — 2 ст. л. (40 г).
У банки:
- кабачки — 2–2,5 кг;
- морква — 1–2 шт.;
- цибуля — 1–2 шт.;
- петрушка — кілька гілочок;
- лавровий лист — по 1 шт. у кожну банку;
- духмяний перець — по 2–3 горошини.
Спосіб приготування
- Для маринаду змішати воду, сіль, цукор і оцет, довести до кипіння та проварити 2–3 хвилини.
- Кабачки нарізати кружальцями або великими шматочками, моркву — тонкими кружальцями, цибулю — кільцями.
- У стерилізовані банки викласти лавровий лист, духмяний перець, петрушку, моркву й цибулю.
- Щільно заповнити банки кабачками та залити гарячим маринадом.
- Поставити банки в каструлю з теплою водою та стерилізувати 10–15 хвилин.
- Щойно кабачки почнуть змінювати колір, герметично закатати банки, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.
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