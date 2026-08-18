Мариновані огірки "1000": рецепт консервації хіт серпня 2026

Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Цей рецепт маринованих огірків варто зберегти на серпень: заготовка виходить насиченою, ароматною та дуже хрусткою. Огірки добре просочуються спеціями, а завдяки правильній стерилізації зберігають приємну текстуру протягом зими.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на 1-літрову банку):

молоді огірки — 600 г ;

цибуля — 2 кільця на банку;

часник — 2 зубчики;

стебла хрону;

гострий перець — невеликий шматочок, за бажанням;

листя смородини — 1 шт.;

парасолька кропу;

листя вишні;

духмяний перець — 2 горошини;

чорний перець — 6–7 горошин;

лавровий лист — 1 шт.;

зерна гірчиці — 1 ч. л.

Для маринаду на 3-літрові банки:

вода — 1 л;

сіль — 75 г;

цукор — 150 г;

оцет 9% — 200 мл.

Огірки та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Огірки замочити в холодній воді на 2 години, потім промити та обрізати кінчики. На дно кожної банки викласти хрін, гострий перець, цибулю, листя смородини та вишні, кріп, часник і спеції. Додати зерна гірчиці та щільно укласти огірки. Для маринаду воду змішати із сіллю, цукром та оцтом, довести до кипіння. Банки поставити в каструлю на рушник, залити теплою водою та прогріти. Потім обережно залити огірки киплячим маринадом і накрити кришками. Коли вода в каструлі добре прогріється й біля стінок банок з’являться бульбашки, стерилізувати заготовки 12 хвилин. Готові банки герметично закрутити, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження без укутування.

Такі огірки виходять хрусткими, ароматними та з насиченим кисло-солодким смаком. Зберігати заготовки потрібно в прохолодному темному місці.

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