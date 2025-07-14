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Мариновані огірки на зиму без заморочок — рецепт консервації

14 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Простий рецепт маринованих огірків на зиму — без стерилізації та зайвих клопотів
Мариновані огірки. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Цей рецепт маринованих огірків — справжня знахідка для зайнятих господинь. Жодної стерилізації, лише три простих заливки, трохи спецій і хрумкі, ароматні огірки готові. Ідеально для зими, коли хочеться домашньої закуски без зайвих турбот.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko

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Вам знадобиться:

  • огірки — стільки, скільки вміститься в півлітрову банку;
  • цукор — 15 г (1 ст. л.);
  • сіль — 7 г (1 ч. л.);
  • оцет 9% — 20 мл (2 ст. л.);
  • перець чорний горошком — кілька штук;
  • листя хрону;
  • листя смородини та/або вишні;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • кріп — зонтики чи стебла;
  • часник — за бажанням.

Спосіб приготування

У стерилізовану банку покласти прянощі, зелень і щільно вкласти огірки.

мариновані огірки на зиму без стерилізації
Огірки для консервації. Фото: кадр з відео

Залити окропом до самого верху, накрити кришкою й залишити на 10 хвилин. Потім злити воду.

смачні мариновані огірки на зиму без стерилізації
Огірки у воді. Фото: кадр з відео

Повторити процедуру вдруге — знову залити окропом, настояти 10 хвилин і злити.

простий рецепт маринованих огірків на зиму
Сіль та цукор. Фото: кадр з відео

У банку з огірками додати сіль, цукор і оцет. Утретє залити окропом, одразу герметично закрутити стерилізованими кришками.

смачний рецепт маринованих огірків на зиму
Перевернуті банки. Фото: кадр з відео

Перевернути банки догори дном, укутати рушником і залишити до повного охолодження. Зберігати в коморі або погребі.

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