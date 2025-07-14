Простий рецепт маринованих огірків на зиму — без стерилізації та зайвих клопотів

Мариновані огірки на зиму без заморочок — рецепт консервації
Цей рецепт маринованих огірків — справжня знахідка для зайнятих господинь. Жодної стерилізації, лише три простих заливки, трохи спецій і хрумкі, ароматні огірки готові. Ідеально для зими, коли хочеться домашньої закуски без зайвих турбот.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko.
Вам знадобиться:
- огірки — стільки, скільки вміститься в півлітрову банку;
- цукор — 15 г (1 ст. л.);
- сіль — 7 г (1 ч. л.);
- оцет 9% — 20 мл (2 ст. л.);
- перець чорний горошком — кілька штук;
- листя хрону;
- листя смородини та/або вишні;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- кріп — зонтики чи стебла;
- часник — за бажанням.
Спосіб приготування
У стерилізовану банку покласти прянощі, зелень і щільно вкласти огірки.
Залити окропом до самого верху, накрити кришкою й залишити на 10 хвилин. Потім злити воду.
Повторити процедуру вдруге — знову залити окропом, настояти 10 хвилин і злити.
У банку з огірками додати сіль, цукор і оцет. Утретє залити окропом, одразу герметично закрутити стерилізованими кришками.
Перевернути банки догори дном, укутати рушником і залишити до повного охолодження. Зберігати в коморі або погребі.
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