Простой рецепт маринованных огурцов на зиму — без стерилизации и лишних хлопот

Маринованные огурцы на зиму без заморочек — рецепт консервации
Этот рецепт маринованных огурцов — настоящая находка для занятых хозяек. Никакой стерилизации, всего три простых заливки, немного специй и хрустящие, ароматные огурцы готовы. Идеально для зимы, когда хочется домашней закуски без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.
Вам понадобится:
- огурцы — столько, сколько поместится в пол-литровую банку;
- сахар — 15 г (1 ст. л.);
- соль — 7 г (1 ч. л.);
- уксус 9% — 20 мл. (2 ст. л.);
- перец черный горошком — несколько штук;
- листья хрена;
- листья смородины и/или вишни;
- лавровый лист — 1-2 шт.;
- укроп — зонтики или стебли;
- чеснок — по желанию.
Способ приготовления
В стерилизованную банку положить пряности, зелень и плотно уложить огурцы.
Залить кипятком до самого верха, накрыть крышкой и оставить на 10 минут. Затем слить воду.
Повторить процедуру во второй раз — снова залить кипятком, настоять 10 минут и слить.
В банку с огурцами добавить соль, сахар и уксус. В третий раз залить кипятком, сразу герметично закрутить стерилизованными крышками.
Перевернуть банки вверх дном, укутать полотенцем и оставить до полного остывания. Хранить в кладовке или погребе.
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