Простой рецепт маринованных огурцов на зиму — без стерилизации и лишних хлопот

Маринованные огурцы. Фото: кадр из видео

Этот рецепт маринованных огурцов — настоящая находка для занятых хозяек. Никакой стерилизации, всего три простых заливки, немного специй и хрустящие, ароматные огурцы готовы. Идеально для зимы, когда хочется домашней закуски без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.

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Вам понадобится:

огурцы — столько, сколько поместится в пол-литровую банку;

сахар — 15 г (1 ст. л.);

соль — 7 г (1 ч. л.);

уксус 9% — 20 мл. (2 ст. л.);

перец черный горошком — несколько штук;

листья хрена;

листья смородины и/или вишни;

лавровый лист — 1-2 шт.;

укроп — зонтики или стебли;

чеснок — по желанию.

Способ приготовления

В стерилизованную банку положить пряности, зелень и плотно уложить огурцы.

Огурцы для консервации. Фото: кадр из видео

Залить кипятком до самого верха, накрыть крышкой и оставить на 10 минут. Затем слить воду.

Огурцы в воде. Фото: кадр из видео

Повторить процедуру во второй раз — снова залить кипятком, настоять 10 минут и слить.

Соль и сахар. Фото: кадр из видео

В банку с огурцами добавить соль, сахар и уксус. В третий раз залить кипятком, сразу герметично закрутить стерилизованными крышками.

Перевернутые банки. Фото: кадр из видео

Перевернуть банки вверх дном, укутать полотенцем и оставить до полного остывания. Хранить в кладовке или погребе.

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