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Маринованные огурцы на зиму без заморочек — рецепт консервации

14 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Простой рецепт маринованных огурцов на зиму — без стерилизации и лишних хлопот
Маринованные огурцы. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Этот рецепт маринованных огурцов — настоящая находка для занятых хозяек. Никакой стерилизации, всего три простых заливки, немного специй и хрустящие, ароматные огурцы готовы. Идеально для зимы, когда хочется домашней закуски без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.

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Вам понадобится:

  • огурцы — столько, сколько поместится в пол-литровую банку;
  • сахар — 15 г (1 ст. л.);
  • соль — 7 г (1 ч. л.);
  • уксус 9% — 20 мл. (2 ст. л.);
  • перец черный горошком — несколько штук;
  • листья хрена;
  • листья смородины и/или вишни;
  • лавровый лист — 1-2 шт.;
  • укроп — зонтики или стебли;
  • чеснок — по желанию.

Способ приготовления

В стерилизованную банку положить пряности, зелень и плотно уложить огурцы.

мариновані огірки на зиму без стерилізації
Огурцы для консервации. Фото: кадр из видео

Залить кипятком до самого верха, накрыть крышкой и оставить на 10 минут. Затем слить воду.

смачні мариновані огірки на зиму без стерилізації
Огурцы в воде. Фото: кадр из видео

Повторить процедуру во второй раз — снова залить кипятком, настоять 10 минут и слить.

простий рецепт маринованих огірків на зиму
Соль и сахар. Фото: кадр из видео

В банку с огурцами добавить соль, сахар и уксус. В третий раз залить кипятком, сразу герметично закрутить стерилизованными крышками.

смачний рецепт маринованих огірків на зиму
Перевернутые банки. Фото: кадр из видео

Перевернуть банки вверх дном, укутать полотенцем и оставить до полного остывания. Хранить в кладовке или погребе.

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Рецепт приготовления быстрых почти малосольных огурцов, которые будут готовы уже через 20 минут.

Также рецепт полезных ферментированных помидоров, которые получаются, как бочковые, а будут готовы уже через 4 дня. Закуска, которая позаботится о микрофлоре вашего кишечника.

Еще советуем приготовить идеальные малосольные огурцы за два дня, в этом рецепте правильные пропорции, чтобы закуска не получилась слишком соленой или кислой.

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