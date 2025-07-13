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Рецепт кетчупу з кабачків на зиму — навіть 50 банок буде мало

13 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Кетчуп із кабачків на зиму — перевірений рецепт, за яким захочеться зробити одразу 50 банок
Кетчуп з кабачків. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Цей кетчуп із кабачків підкорює з першої ложки. Він густий, пряний, з ідеальним балансом солодкого й кислого. Готується просто, а зберігається всю зиму — такий домашній соус стане вашим улюбленим навіть краще за магазинний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • кабачки (очищені) — 2,5 кг;
  • цибуля — 700 г;
  • сіль — 3 ст. л.;
  • цукор — 190 г;
  • томатна паста — 700 мл.;
  • оцет 9 % — 180 мл.;
  • паприка — 1 ст. л. з гіркою;
  • перець чилі — 0,5 ч. л.;
  • коріандр мелений — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Молоді кабачки нарізати кубиками (перезрілі — почистити від шкірки та насіння). Посолити, перемішати й залишити на 30 хвилин, щоб пустили сік. Потім відтиснути кабачки та злити зайву рідину.

кетчуп з кабачків
Кабачки та томатна паста. Фото: кадр з відео

Цибулю нарізати, додати до кабачків і поставити на вогонь. Покласти мішечок зі спеціями (лавровий лист, перець, гвоздика) для аромату. Варити 15 хвилин. Додати цукор, варити ще 15 хвилин. Потім додати томатну пасту, спеції (паприку, чилі, коріандр), влити оцет і тушкувати ще 10 хвилин.

рецепт кетчупа з кабачків на зиму
Кетчуп з кабачків. Фото: кадр з відео

Вийняти мішечок зі спеціями, перебити все блендером до однорідності. Довести до кипіння й розлити у стерилізовані банки. Кетчуп виходить густим, запашним і дуже смачним — ідеальний до м’яса, гарнірів чи просто до хліба.

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