Кетчуп из кабачков на зиму — проверенный рецепт, по которому захочется сделать сразу 50 банок

Кетчуп из кабачков. Фото: кадр из видео

Этот кетчуп из кабачков покоряет с первой ложки. Он густой, пряный, с идеальным балансом сладкого и кислого. Готовится просто, а хранится всю зиму — такой домашний соус станет вашим любимым даже лучше магазинного.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

кабачки (очищенные) — 2,5 кг;

лук — 700 г;

соль — 3 ст. л.;

сахар — 190 г;

томатная паста — 700 мл.;

уксус 9 % — 180 мл.;

паприка — 1 ст. л. с горкой;

перец чили — 0,5 ч. л.;

кориандр молотый — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Молодые кабачки нарезать кубиками (перезрелые — почистить от кожуры и семян). Посолить, перемешать и оставить на 30 минут, чтобы пустили сок. Затем отжать кабачки и слить лишнюю жидкость.

Кабачки и томатная паста. Фото: кадр из видео

Лук нарезать, добавить к кабачкам и поставить на огонь. Положить мешочек со специями (лавровый лист, перец, гвоздика) для аромата. Варить 15 минут. Добавить сахар, варить еще 15 минут. Затем добавить томатную пасту, специи (паприку, чили, кориандр), влить уксус и тушить еще 10 минут.

Кетчуп из кабачков. Фото: кадр из видео

Вынуть мешочек со специями, перебить все блендером до однородности. Довести до кипения и разлить в стерилизованные банки. Кетчуп получается густым, ароматным и очень вкусным — идеальный к мясу, гарнирам или просто к хлебу.

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