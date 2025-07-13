Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Рецепт кетчупа из кабачков на зиму — даже 50 банок будет мало arrow

Рецепт кетчупа из кабачков на зиму — даже 50 банок будет мало

13 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Кетчуп из кабачков на зиму — проверенный рецепт, по которому захочется сделать сразу 50 банок
Кетчуп из кабачков. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Этот кетчуп из кабачков покоряет с первой ложки. Он густой, пряный, с идеальным балансом сладкого и кислого. Готовится просто, а хранится всю зиму — такой домашний соус станет вашим любимым даже лучше магазинного.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • кабачки (очищенные) — 2,5 кг;
  • лук — 700 г;
  • соль — 3 ст. л.;
  • сахар — 190 г;
  • томатная паста — 700 мл.;
  • уксус 9 % — 180 мл.;
  • паприка — 1 ст. л. с горкой;
  • перец чили — 0,5 ч. л.;
  • кориандр молотый — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Молодые кабачки нарезать кубиками (перезрелые — почистить от кожуры и семян). Посолить, перемешать и оставить на 30 минут, чтобы пустили сок. Затем отжать кабачки и слить лишнюю жидкость.

кетчуп з кабачків
Кабачки и томатная паста. Фото: кадр из видео

Лук нарезать, добавить к кабачкам и поставить на огонь. Положить мешочек со специями (лавровый лист, перец, гвоздика) для аромата. Варить 15 минут. Добавить сахар, варить еще 15 минут. Затем добавить томатную пасту, специи (паприку, чили, кориандр), влить уксус и тушить еще 10 минут.

рецепт кетчупа з кабачків на зиму
Кетчуп из кабачков. Фото: кадр из видео

Вынуть мешочек со специями, перебить все блендером до однородности. Довести до кипения и разлить в стерилизованные банки. Кетчуп получается густым, ароматным и очень вкусным — идеальный к мясу, гарнирам или просто к хлебу.

Советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей

Рецепт приготовления быстрых почти малосольных огурцов, которые будут готовы уже через 20 минут.

Также рецепт полезных ферментированных помидоров, которые получаются, как бочковые, а будут готовы уже через 4 дня. Закуска, которая позаботится о микрофлоре вашего кишечника.

Еще советуем приготовить идеальные малосольные огурцы за два дня, в этом рецепте правильные пропорции, чтобы закуска не получилась слишком соленой или кислой.

рецепт рецепт из кабачка заготовка на зиму кетчуп кабачки на зиму
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации