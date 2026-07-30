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Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні

30 липня 2026 01:04
Мариновані огірки. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Ці огірки в гірчичному маринаді — чудовий варіант домашньої заготівлі на зиму. Завдяки спеціям, часнику та гірчиці вони виходять хрусткими, ароматними й мають приємну пікантну нотку. Рецепт простий, а результат завжди тішить насиченим смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 4 кг;
  • цукор — 1 склянка;
  • оцет 9% — 1 склянка;
  • олія — 1 склянка;
  • вода — 1 склянка;
  • часник — 6 зубчиків;
  • гірчичний порошок — 2 ст. л.;
  • чорний мелений перець — 1 ст. л.;
  • сіль — 2–3 ст. л;
  • склянка — 250 мл.
Огірки з гірчицею. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки добре промити, обрізати кінчики та нарізати вздовж на чотири частини. Великі плоди за потреби розрізати навпіл.
  2. Для маринаду змішати цукор, сіль, чорний перець і гірчичний порошок.
  3. Додати воду, оцет, олію та подрібнений часник.
  4. Отриманою сумішшю залити огірки, перемішати й залишити на 3–4 години, щоб вони пустили сік і добре просочилися ароматами.
  5. Підготовлені огірки щільно розкласти у стерилізовані банки та залити маринадом, що утворився.
  6. Банки накрити кришками й поставити у каструлю з теплою водою.
  7. Стерилізувати ємності об’ємом 500 мл приблизно 15 хвилин після закипання.
  8. Після цього герметично закрутити банки, перевернути догори дном і залишити під теплою ковдрою до повного охолодження.
  9. Готові гірчичні огірки зберігати у прохолодному темному місці.

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