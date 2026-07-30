Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні

Мариновані огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Ці огірки в гірчичному маринаді — чудовий варіант домашньої заготівлі на зиму. Завдяки спеціям, часнику та гірчиці вони виходять хрусткими, ароматними й мають приємну пікантну нотку. Рецепт простий, а результат завжди тішить насиченим смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 4 кг;

цукор — 1 склянка;

оцет 9% — 1 склянка;

олія — 1 склянка;

вода — 1 склянка;

часник — 6 зубчиків;

гірчичний порошок — 2 ст. л.;

чорний мелений перець — 1 ст. л.;

сіль — 2–3 ст. л;

склянка — 250 мл.

Огірки з гірчицею. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Огірки добре промити, обрізати кінчики та нарізати вздовж на чотири частини. Великі плоди за потреби розрізати навпіл. Для маринаду змішати цукор, сіль, чорний перець і гірчичний порошок. Додати воду, оцет, олію та подрібнений часник. Отриманою сумішшю залити огірки, перемішати й залишити на 3–4 години, щоб вони пустили сік і добре просочилися ароматами. Підготовлені огірки щільно розкласти у стерилізовані банки та залити маринадом, що утворився. Банки накрити кришками й поставити у каструлю з теплою водою. Стерилізувати ємності об’ємом 500 мл приблизно 15 хвилин після закипання. Після цього герметично закрутити банки, перевернути догори дном і залишити під теплою ковдрою до повного охолодження. Готові гірчичні огірки зберігати у прохолодному темному місці.

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