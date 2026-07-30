Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні
30 липня 2026 01:04
Мариновані огірки. Фото: smachnenke.com.ua
Ці огірки в гірчичному маринаді — чудовий варіант домашньої заготівлі на зиму. Завдяки спеціям, часнику та гірчиці вони виходять хрусткими, ароматними й мають приємну пікантну нотку. Рецепт простий, а результат завжди тішить насиченим смаком.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 4 кг;
- цукор — 1 склянка;
- оцет 9% — 1 склянка;
- олія — 1 склянка;
- вода — 1 склянка;
- часник — 6 зубчиків;
- гірчичний порошок — 2 ст. л.;
- чорний мелений перець — 1 ст. л.;
- сіль — 2–3 ст. л;
- склянка — 250 мл.
Спосіб приготування
- Огірки добре промити, обрізати кінчики та нарізати вздовж на чотири частини. Великі плоди за потреби розрізати навпіл.
- Для маринаду змішати цукор, сіль, чорний перець і гірчичний порошок.
- Додати воду, оцет, олію та подрібнений часник.
- Отриманою сумішшю залити огірки, перемішати й залишити на 3–4 години, щоб вони пустили сік і добре просочилися ароматами.
- Підготовлені огірки щільно розкласти у стерилізовані банки та залити маринадом, що утворився.
- Банки накрити кришками й поставити у каструлю з теплою водою.
- Стерилізувати ємності об’ємом 500 мл приблизно 15 хвилин після закипання.
- Після цього герметично закрутити банки, перевернути догори дном і залишити під теплою ковдрою до повного охолодження.
- Готові гірчичні огірки зберігати у прохолодному темному місці.
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