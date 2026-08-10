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Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026

10 серпня 2026 13:44
Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Цей рецепт підійде тим, хто любить експериментувати із домашніми заготовками. Завдяки спеціям огірки виходять ароматними, пікантними та чудово підходять як закуска до будь-яких страв.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 1650 г;
  • цибуля — 1 шт. (130 г);
  • чорний перець горошком — 10 шт.;
  • духмяний перець — 3–4 шт.;
  • петрушка — 1 пучок.

Для маринаду:

  • вода — 1 л;
  • оцет — 200 мл.;
  • цукор — 300 г;
  • сіль — 1,5 ст. л.;
  • приправа карі — 3 ст. л.
Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки добре промити, за бажанням обрізати кінчики. Цибулю нарізати кільцями, петрушку подрібнити.
  2. У чисті літрові банки викласти зелень, цибулю, горошини чорного та духмяного перцю. Щільно наповнити банки огірками.
  3. Для маринаду змішати воду, оцет, цукор, сіль і карі.
  4. Довести суміш до кипіння та гарячим маринадом залити огірки.
  5. Банки накрити кришками та простерилізувати у каструлі з гарячою водою приблизно 10 хвилин після закипання.
  6. Після стерилізації щільно закрутити банки, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.
  7. Огірки виходять хрусткими, ароматними та з легкою пряною ноткою карі. Така заготівля урізноманітнить зимове меню й точно здивує гостей.

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