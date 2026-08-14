Мариновані огірки на зиму "Верес": рецепт на 1 л банку
14 серпня 2026 01:04
Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua
Хрусткі мариновані огірки — одна з тих зимових заготовок, які завжди доречні на столі. Завдяки хрону, часнику, кропу та спеціям вони виходять ароматними й пікантними, а чіткі пропорції маринаду допомагають отримати насичений смак.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — скільки поміститься в літрову банку;
- часник — 3–4 зубчики;
- морква — 3–4 кружальця;
- кріп — 1 гілочка;
- хрін — 2–3 шматочки;
- цибуля — 1 кружальце;
- чорний перець — 5–6 горошин;
- лавровий лист — 1 шт.;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 3 ст. л.;
- оцет 9% — 5 ст. л.
Спосіб приготування
- Огірки промити та замочити в холодній воді на 2–3 години або на ніч.
- На дно стерильної літрової банки покласти часник, моркву, кріп, хрін, цибулю та перець.
- Щільно наповнити банку огірками, додаючи лавровий лист.
- Всипати сіль і цукор, влити оцет та залити все окропом до самого верху.
- Накрити кришкою й стерилізувати в каструлі з гарячою водою близько 5 хвилин після закипання.
- Банку одразу герметично закрити, кілька разів обережно прокрутити, щоб цукор і сіль розчинилися, та перевернути догори дном.
- Залишити до повного охолодження без укутування. Огірки виходять хрусткими, ароматними та чудово підходять до зимових страв.
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