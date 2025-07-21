Мариновані огірки на зиму рецепт приготування з фото — хрумкі та ароматні

Мариновані огірки на зиму "Закривайте більше" — золотий рецепт
Цей рецепт — справжнє відкриття для всіх, хто полюбляє смачні домашні заготівлі. Огірки виходять хрумкі, насичені спеціями та з ніжною кислинкою яблучного оцту. Ідеально підходять до м’яса, картоплі або просто як закуска — смакує на всі сто!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- огірки — 1,4 кг;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 200 г;
- оцет яблучний — 220 г;
- перець червоний мелений гострий — ⅓ ч. л.;
- куркума — 1 ст. л.;
- гірчиця в зернах — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Ретельно вимити огірки, зрізати кінчики з обох боків і нарізати кружечками завтовшки приблизно 3–4 мм. Перекласти у велику миску, засипати сіллю та добре перемішати. Накрити рушником і залишити на 2 години, перемішуючи кожні 20 хвилин.
У великій каструлі з’єднати цукор, яблучний оцет, перець, куркуму та гірчицю.
Добре перемішати й поставити на середній вогонь. Довести до кипіння, постійно помішуючи.
Додати огірки разом із виділеним соком до гарячого маринаду. Дочекатися, поки закиплять, і варити ще 5 хвилин.
Розкласти гарячі огірки по стерильних півлітрових банках, щільно закрити кришками, перевернути догори дном і вкрити до повного охолодження.
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