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Мариновані огірки на зиму "Закривайте більше" — золотий рецепт

21 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Мариновані огірки на зиму рецепт приготування з фото — хрумкі та ароматні
Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей рецепт — справжнє відкриття для всіх, хто полюбляє смачні домашні заготівлі. Огірки виходять хрумкі, насичені спеціями та з ніжною кислинкою яблучного оцту. Ідеально підходять до м’яса, картоплі або просто як закуска — смакує на всі сто!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • огірки — 1,4 кг;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 200 г;
  • оцет яблучний — 220 г;
  • перець червоний мелений гострий — ⅓ ч. л.;
  • куркума — 1 ст. л.;
  • гірчиця в зернах — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Ретельно вимити огірки, зрізати кінчики з обох боків і нарізати кружечками завтовшки приблизно 3–4 мм. Перекласти у велику миску, засипати сіллю та добре перемішати. Накрити рушником і залишити на 2 години, перемішуючи кожні 20 хвилин.

нарізані огірки
Огірки та сіль. Фото: gospodynka.com.ua

У великій каструлі з’єднати цукор, яблучний оцет, перець, куркуму та гірчицю.

соус для маринованих огірків
Соус для огірків. Фото: gospodynka.com.ua

Добре перемішати й поставити на середній вогонь. Довести до кипіння, постійно помішуючи.

мариновані огірки в каструлі
Приготування огірків. Фото: gospodynka.com.ua

Додати огірки разом із виділеним соком до гарячого маринаду. Дочекатися, поки закиплять, і варити ще 5 хвилин.

мариновані огірки на зиму
Мариновані огірки в банках. Фото: gospodynka.com.ua


Розкласти гарячі огірки по стерильних півлітрових банках, щільно закрити кришками, перевернути догори дном і вкрити до повного охолодження.

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