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Главная arrow Вкус arrow Маринованные огурцы на зиму "Закрывайте больше" — золотой рецепт arrow

Маринованные огурцы на зиму "Закрывайте больше" — золотой рецепт

21 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Маринованные огурцы на зиму рецепт приготовления с фото — хрустящие и ароматные
Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот рецепт — настоящее открытие для всех, кто любит вкусные домашние заготовки. Огурцы получаются хрустящие, насыщенные специями и с нежной кислинкой яблочного уксуса. Идеально подходят к мясу, картофелю или просто как закуска — вкусно на все сто!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • огурцы — 1,4 кг;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 200 г;
  • уксус яблочный — 220 г;
  • перец красный молотый острый — ⅓ ч. л.;
  • куркума — 1 ст. л.;
  • горчица в зернах — 2 ст. л.

Способ приготовления

Тщательно вымыть огурцы, срезать кончики с обеих сторон и нарезать кружочками толщиной примерно 3-4 мм. Переложить в большую миску, засыпать солью и хорошо перемешать. Накрыть полотенцем и оставить на 2 часа, перемешивая каждые 20 минут.

нарізані огірки
Огурцы и соль. Фото: gospodynka.com.ua

В большой кастрюле соединить сахар, яблочный уксус, перец, куркуму и горчицу.

соус для маринованих огірків
Соус для огурцов. Фото: gospodynka.com.ua

Хорошо перемешать и поставить на средний огонь. Довести до кипения, постоянно помешивая.

мариновані огірки в каструлі
Приготовление огурцов. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить огурцы вместе с выделившимся соком в горячий маринад. Дождаться, пока закипят, и варить еще 5 минут.

мариновані огірки на зиму
Маринованные огурцы в банках. Фото: gospodynka.com.ua


Разложить горячие огурцы по стерильным полулитровым банкам, плотно закрыть крышками, перевернуть вверх дном и укрыть до полного остывания.

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