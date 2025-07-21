Маринованные огурцы на зиму рецепт приготовления с фото — хрустящие и ароматные

Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт — настоящее открытие для всех, кто любит вкусные домашние заготовки. Огурцы получаются хрустящие, насыщенные специями и с нежной кислинкой яблочного уксуса. Идеально подходят к мясу, картофелю или просто как закуска — вкусно на все сто!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

огурцы — 1,4 кг;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 200 г;

уксус яблочный — 220 г;

перец красный молотый острый — ⅓ ч. л.;

куркума — 1 ст. л.;

горчица в зернах — 2 ст. л.

Способ приготовления

Тщательно вымыть огурцы, срезать кончики с обеих сторон и нарезать кружочками толщиной примерно 3-4 мм. Переложить в большую миску, засыпать солью и хорошо перемешать. Накрыть полотенцем и оставить на 2 часа, перемешивая каждые 20 минут.

Огурцы и соль. Фото: gospodynka.com.ua

В большой кастрюле соединить сахар, яблочный уксус, перец, куркуму и горчицу.

Соус для огурцов. Фото: gospodynka.com.ua

Хорошо перемешать и поставить на средний огонь. Довести до кипения, постоянно помешивая.

Приготовление огурцов. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить огурцы вместе с выделившимся соком в горячий маринад. Дождаться, пока закипят, и варить еще 5 минут.

Маринованные огурцы в банках. Фото: gospodynka.com.ua



Разложить горячие огурцы по стерильным полулитровым банкам, плотно закрыть крышками, перевернуть вверх дном и укрыть до полного остывания.

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