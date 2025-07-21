Маринованные огурцы на зиму рецепт приготовления с фото — хрустящие и ароматные

Маринованные огурцы на зиму "Закрывайте больше" — золотой рецепт
Этот рецепт — настоящее открытие для всех, кто любит вкусные домашние заготовки. Огурцы получаются хрустящие, насыщенные специями и с нежной кислинкой яблочного уксуса. Идеально подходят к мясу, картофелю или просто как закуска — вкусно на все сто!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- огурцы — 1,4 кг;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 200 г;
- уксус яблочный — 220 г;
- перец красный молотый острый — ⅓ ч. л.;
- куркума — 1 ст. л.;
- горчица в зернах — 2 ст. л.
Способ приготовления
Тщательно вымыть огурцы, срезать кончики с обеих сторон и нарезать кружочками толщиной примерно 3-4 мм. Переложить в большую миску, засыпать солью и хорошо перемешать. Накрыть полотенцем и оставить на 2 часа, перемешивая каждые 20 минут.
В большой кастрюле соединить сахар, яблочный уксус, перец, куркуму и горчицу.
Хорошо перемешать и поставить на средний огонь. Довести до кипения, постоянно помешивая.
Добавить огурцы вместе с выделившимся соком в горячий маринад. Дождаться, пока закипят, и варить еще 5 минут.
Разложить горячие огурцы по стерильным полулитровым банкам, плотно закрыть крышками, перевернуть вверх дном и укрыть до полного остывания.
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