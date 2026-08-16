Мариновані огірки: нарізати кружальцями та скласти в банку
Цей рецепт люблять за простоту й насичений смак: огірки не потрібно довго варити чи готувати складний маринад. Куркума надає їм красивого золотистого кольору, зерна гірчиці додають пікантності, а після стерилізації "пікулі" залишаються хрусткими та ароматними.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 3 кг;
- сіль — 40 г;
- цукор — 180 г;
- куркума — 2 ст. л.;
- сушений часник — 1 ч. л.;
- мелений чорний перець — 1 ч. л.;
- гірчиця в зернах — 8 ст. л.;
- олія — 100 мл.;
- оцет 9% — 180 мл.
Спосіб приготування
- Огірки добре вимити, обсушити та нарізати кружальцями завтовшки приблизно 3–4 мм.
- Перекласти у велику миску, додати сіль, цукор, куркуму, часник, перець, гірчицю, оцет та олію.
- Добре перемішати й залишити на 30 хвилин, щоб овочі пустили сік.
- Розкласти огірки по чистих банках і залити соком, що утворився.
- Поставити банки в каструлю на рушник, налити теплу воду до плічок і після закипання стерилізувати 10 хвилин.
- Готові банки закрутити, перевернути та залишити під рушником до повного охолодження.
Пікулі виходять хрусткими, ароматними та з приємним пікантним смаком. Така заготівля чудово доповнює м’ясні страви, картоплю та домашні гарніри.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків
Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю.
Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо.
Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.
Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.
Читайте Новини.live!