Мариновані огірки: нарізати кружальцями та скласти в банку

Мариновані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Цей рецепт люблять за простоту й насичений смак: огірки не потрібно довго варити чи готувати складний маринад. Куркума надає їм красивого золотистого кольору, зерна гірчиці додають пікантності, а після стерилізації "пікулі" залишаються хрусткими та ароматними.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 3 кг;

сіль — 40 г;

цукор — 180 г;

куркума — 2 ст. л.;

сушений часник — 1 ч. л.;

мелений чорний перець — 1 ч. л.;

гірчиця в зернах — 8 ст. л.;

олія — 100 мл.;

оцет 9% — 180 мл.

Огірки в спеціях. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Огірки добре вимити, обсушити та нарізати кружальцями завтовшки приблизно 3–4 мм. Перекласти у велику миску, додати сіль, цукор, куркуму, часник, перець, гірчицю, оцет та олію. Добре перемішати й залишити на 30 хвилин, щоб овочі пустили сік. Розкласти огірки по чистих банках і залити соком, що утворився. Поставити банки в каструлю на рушник, налити теплу воду до плічок і після закипання стерилізувати 10 хвилин. Готові банки закрутити, перевернути та залишити під рушником до повного охолодження.

Пікулі виходять хрусткими, ароматними та з приємним пікантним смаком. Така заготівля чудово доповнює м’ясні страви, картоплю та домашні гарніри.

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