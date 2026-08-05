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Мариновані помідори на зиму "Корона": це та сама ідеальна закрутка

5 серпня 2026 13:44
Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Якщо шукаєте вдалий рецепт маринованих помідорів, який ніколи не підводить, обов'язково спробуйте цей варіант. Завдяки ароматним спеціям і правильно приготовленому розсолу томати виходять дуже смачними, а болгарський перець додає їм особливого аромату.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори;
  • болгарський перець;
  • парасольки кропу;
  • лавровий лист;
  • запашний перець горошком;
  • часник.

Для розсолу:

  • вода — 1,5 л;
  • оцтова есенція — 1 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — 1 ст. л.
Помідори в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. На дно стерилізованих банок покласти парасольки кропу, лавровий лист, часник і запашний перець. 
  2. Щільно заповнити банки помідорами, додаючи між ними шматочки болгарського перцю.
  3. Залити банки окропом, накрити кришками та залишити на 15 хвилин.
  4. Злити воду в каструлю, додати сіль, цукор і оцтову есенцію.
  5. Довести розсіл до кипіння й одразу знову залити ним помідори.
  6. Герметично закатати банки, перевернути догори дном, укутати ковдрою та залишити до повного охолодження. Готову консервацію зберігати в прохолодному місці.

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