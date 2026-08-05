Мариновані помідори на зиму "Корона": це та сама ідеальна закрутка

Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо шукаєте вдалий рецепт маринованих помідорів, який ніколи не підводить, обов'язково спробуйте цей варіант. Завдяки ароматним спеціям і правильно приготовленому розсолу томати виходять дуже смачними, а болгарський перець додає їм особливого аромату.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори;

болгарський перець;

парасольки кропу;

лавровий лист;

запашний перець горошком;

часник.

Для розсолу:

вода — 1,5 л;

оцтова есенція — 1 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 1 ст. л.

Помідори в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

На дно стерилізованих банок покласти парасольки кропу, лавровий лист, часник і запашний перець. Щільно заповнити банки помідорами, додаючи між ними шматочки болгарського перцю. Залити банки окропом, накрити кришками та залишити на 15 хвилин. Злити воду в каструлю, додати сіль, цукор і оцтову есенцію. Довести розсіл до кипіння й одразу знову залити ним помідори. Герметично закатати банки, перевернути догори дном, укутати ковдрою та залишити до повного охолодження. Готову консервацію зберігати в прохолодному місці.

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