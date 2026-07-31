Мариновані помідори на зиму на нашвидкуруч: улюблена консервація та щира рекомендація

Мариновані помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо хочеться приготувати смачні мариновані помідори без зайвих клопотів, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Мінімум підготовки, доступні інгредієнти та перевірений спосіб консервації дозволяють отримати ароматні, пружні й дуже смачні помідори, які чудово доповнять будь-яку зимову вечерю.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — скільки вміститься в банки;

солодкий перець — за смаком;

гіркий перець — за смаком;

часник — кілька зубчиків;

петрушка — невеликий пучок.

На 1 л банку:

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2,5 ст. л.;

оцет 9% — 1,5 ч. л.;

перець горошком — 6–10 шт.;

гвоздика — 2 шт.;

гірчиця — 1 ч. л.;

холодна вода — до повного заповнення банки.

Помідори та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

У стерилізовані банки викласти петрушку, часник, шматочки солодкого та гіркого перцю. Щільно наповнити банки помідорами. Додати перець горошком, гвоздику, гірчицю, всипати сіль і цукор, влити оцет. Залити банки холодною водою до самого верху. Накрити кришками та стерилізувати 10–15 хвилин після закипання води. Потім герметично закатати, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

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