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Головна Смак Мариновані помідори з базиліком на 1 л банку: рецепт до свят на закуску

Мариновані помідори з базиліком на 1 л банку: рецепт до свят на закуску

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 15:44
Помідори чері з ароматним базиліком: святкова заготівля на зиму
Мариновані помідори з базиліком. Фото: smakuiemo.com.ua

Мариновані помідори з базиліком — це яскрава домашня закуска, яка чудово доповнить святковий стіл або звичайну вечерю. Маленькі томати залишаються соковитими, а завдяки спеціям, часнику та свіжому базиліку набувають насиченого аромату. Така заготівля готується просто й стане справжньою окрасою зимового меню.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори чері або маленькі помідори — скільки вміститься в банку;
  • свіжий базилік — 1 гілочка;
  • часник — 1 зубчик;
  • зерна коріандру — 0,5 ч. л.;
  • суміш перців — 0,5 ч. л.;
  • духмяний перець горошком — 2 шт.;
  • гвоздика — 1 суцвіття;
  • гострий перець — до смаку;
  • солодкий перець — кілька шматочків.

Для маринаду (на 3 літрові банки):

  • вода — 1 л;
  • сіль — 30 г;
  • цукор — 125 г;
  • оцет 9% — 50 мл.
рецепт маринованих помідорів
Мариновані помідори з базиліком. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. У стерилізовані банки викласти базилік, часник, коріандр, суміш перців, духмяний перець, гвоздику, а також шматочки гострого та солодкого перцю.
  2. Додати помідори, чергуючи їх із листочками базиліку.
  3. Намагатися укладати плоди щільно, але не пошкоджувати їх.
  4. Для маринаду закип’ятити воду, додати сіль і цукор.
  5. Після розчинення влити оцет та одразу залити гарячою рідиною банки з помідорами.
  6. Поставити банки на стерилізацію та готувати приблизно 5 хвилин після закипання води.
  7. Закрутити кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.
  8. Готові помідори з базиліком зберігати у прохолодному темному місці.

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консервація рецепт мариновані помідори
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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