Помідори чері з ароматним базиліком: святкова заготівля на зиму

Мариновані помідори з базиліком. Фото: smakuiemo.com.ua

Мариновані помідори з базиліком — це яскрава домашня закуска, яка чудово доповнить святковий стіл або звичайну вечерю. Маленькі томати залишаються соковитими, а завдяки спеціям, часнику та свіжому базиліку набувають насиченого аромату. Така заготівля готується просто й стане справжньою окрасою зимового меню.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори чері або маленькі помідори — скільки вміститься в банку;

свіжий базилік — 1 гілочка;

часник — 1 зубчик;

зерна коріандру — 0,5 ч. л.;

суміш перців — 0,5 ч. л.;

духмяний перець горошком — 2 шт.;

гвоздика — 1 суцвіття;

гострий перець — до смаку;

солодкий перець — кілька шматочків.

Для маринаду (на 3 літрові банки):

вода — 1 л;

сіль — 30 г;

цукор — 125 г;

оцет 9% — 50 мл.

Мариновані помідори з базиліком. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

У стерилізовані банки викласти базилік, часник, коріандр, суміш перців, духмяний перець, гвоздику, а також шматочки гострого та солодкого перцю. Додати помідори, чергуючи їх із листочками базиліку. Намагатися укладати плоди щільно, але не пошкоджувати їх. Для маринаду закип’ятити воду, додати сіль і цукор. Після розчинення влити оцет та одразу залити гарячою рідиною банки з помідорами. Поставити банки на стерилізацію та готувати приблизно 5 хвилин після закипання води. Закрутити кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження. Готові помідори з базиліком зберігати у прохолодному темному місці.

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