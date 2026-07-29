Мариновані помідори половинками на зиму: закуска на зиму

Мариновані помідори половинками: рецепт консервації на зиму
Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 01:04
Мариновані помідори половинками. Фото: smakuiemo.com.ua
Помідори половинками в ароматній овочевій заправці — одна з найвдаліших домашніх заготовок на зиму. Завдяки петрушці, часнику та двом видам перцю вони набувають насиченого смаку й чудово доповнюють будь-які м'ясні або картопляні страви.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 4 кг 200 г;
- петрушка — 100 г;
- солодкий перець — 500 г;
- гострий перець — 150 г (приблизно 3 шт.);
- часник — 2 головки;
- цукор — 6 ст. л. (по 1 ст. л. на банку);
- сіль — 6 ч. л. (по 1 ч. л. на банку);
- оцет 9% — 6 ст. л. (по 1 ст. л. на банку);
- вода — приблизно 250–270 мл на банку.
Розрахунок інгредієнтів — на 6 літрових банок.
Спосіб приготування
- Помідори помити, обсушити та розрізати навпіл.
- Петрушку, очищений солодкий і гострий перець, а також часник подрібнити у блендері до бажаної консистенції.
- У стерилізовані банки викласти по 2,5 столові ложки овочевої заправки.
- Додати по 1 столовій ложці цукру, 1 чайній ложці солі та 1 столовій ложці оцту, після чого щільно наповнити банки половинками помідорів.
- Залити овочі окропом, накрити кришками та стерилізувати приблизно 15 хвилин після закипання води.
- Готові банки герметично закрутити, кілька разів обережно струсити, перевернути догори дном, укутати ковдрою й залишити до повного охолодження. Зберігати консервацію у прохолодному темному місці.
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