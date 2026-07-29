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Главная Вкус Маринованные помидоры, разрезанные пополам: рецепт консервирования на зиму

Маринованные помидоры, разрезанные пополам: рецепт консервирования на зиму

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 01:04
Маринованные помидоры пополам на зиму: закуска на зиму
Маринованные помидоры, разрезанные пополам. Фото: smakuiemo.com.ua

Помидоры, разрезанные пополам, в ароматной овощной заправке — одна из самых удачных домашних заготовок на зиму. Благодаря петрушке, чесноку и двум видам перца они приобретают насыщенный вкус и прекрасно дополняют любые мясные или картофельные блюда.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 4 кг 200 г;
  • петрушка — 100 г;
  • сладкий перец — 500 г;
  • острый перец — 150 г (примерно 3 шт.);
  • чеснок — 2 головки;
  • сахар — 6 ст. л. (по 1 ст. л. на банку);
  • соль — 6 ч. л. (по 1 ч. л. на банку);
  • уксус 9% — 6 ст. л. (по 1 ст. л. на банку);
  • вода — примерно 250–270 мл на банку.

Расчет ингредиентов — на 6 литровых банок.

рецепт маринованих помідорів половинками
Приготовление помидоров. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры помыть, обсушить и разрезать пополам.
  2. Петрушку, очищенный сладкий и острый перец, а также чеснок измельчить в блендере до желаемой консистенции.
  3. В стерилизованные банки выложить по 2,5 столовых ложки овощной заправки.
  4. Добавить по 1 столовой ложке сахара, 1 чайной ложке соли и 1 столовой ложке уксуса, после чего плотно наполнить банки половинками помидоров.
  5. Залить овощи кипятком, накрыть крышками и стерилизовать примерно 15 минут после закипания воды.
  6. Готовые банки герметично закрутить, несколько раз осторожно встряхнуть, перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания. Хранить консервацию в прохладном тёмном месте.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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