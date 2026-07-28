Помидоры с горчицей, приготовленные холодным способом: простой рецепт на зиму

Маринованные помидоры с горчицей на зиму: рецепт для 3-литровой банки без дополнительных специй
Если хочется приготовить вкусные маринованные помидоры без большого количества специй, этот рецепт станет отличным выбором. Горчица придает заготовке особый вкус, а холодный маринад помогает сохранить плотную текстуру плодов. Такие помидоры хорошо хранятся всю зиму и получаются очень аппетитными.
Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится (на 3-литровую банку):
- сухая горчица — 1 ст. л. с горкой;
- аспирин (ацетилсалициловая кислота) — 3 таблетки.
Для маринада на 1 л воды:
- вода — 1 л.;
- сахар — 3 ст. л. с горкой;
- соль — 1 ст. л. с горкой;
- уксус 9% — 50 мл.
Способ приготовления
- Плотные помидоры хорошо вымыть, обсушить и плотно уложить в стерилизованные банки.
- Для маринада довести до кипения воду с солью и сахаром, проварить 1–2 минуты, затем добавить уксус и еще раз коротко прокипятить. Полностью остудить.
- В каждую банку всыпать сухую горчицу и добавить измельченные таблетки аспирина.
- Залить помидоры холодным маринадом до самого верха, герметично закрыть стерильными крышками и хорошо встряхнуть банки, чтобы горчица равномерно распределилась.
- Дополнительно стерилизовать или укутывать банки не нужно.
Уже через несколько недель помидоры будут готовы к дегустации — они получаются плотными, ароматными и с лёгкой пикантной ноткой.
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