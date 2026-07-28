Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Маринованные помидоры с горчицей на зиму: рецепт для 3-литровой банки без дополнительных специй

Маринованные помидоры с горчицей на зиму: рецепт для 3-литровой банки без дополнительных специй

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 14:44
Помидоры с горчицей, приготовленные холодным способом: простой рецепт на зиму
Маринованные помидоры с горчицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Если хочется приготовить вкусные маринованные помидоры без большого количества специй, этот рецепт станет отличным выбором. Горчица придает заготовке особый вкус, а холодный маринад помогает сохранить плотную текстуру плодов. Такие помидоры хорошо хранятся всю зиму и получаются очень аппетитными.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 3-литровую банку):

  • сухая горчица — 1 ст. л. с горкой;
  • аспирин (ацетилсалициловая кислота) — 3 таблетки.

Для маринада на 1 л воды:

  • вода — 1 л.;
  • сахар — 3 ст. л. с горкой;
  • соль — 1 ст. л. с горкой;
  • уксус 9% — 50 мл.
рецепт маринованих помідорів з гірчицею
Маринованные помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Плотные помидоры хорошо вымыть, обсушить и плотно уложить в стерилизованные банки.
  2. Для маринада довести до кипения воду с солью и сахаром, проварить 1–2 минуты, затем добавить уксус и еще раз коротко прокипятить. Полностью остудить.
  3. В каждую банку всыпать сухую горчицу и добавить измельченные таблетки аспирина.
  4. Залить помидоры холодным маринадом до самого верха, герметично закрыть стерильными крышками и хорошо встряхнуть банки, чтобы горчица равномерно распределилась.
  5. Дополнительно стерилизовать или укутывать банки не нужно.

Уже через несколько недель помидоры будут готовы к дегустации — они получаются плотными, ароматными и с лёгкой пикантной ноткой.

Читайте также:

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".

консервация рецепт маринованные помидоры
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации