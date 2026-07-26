Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Помидоры по-армянски на зиму: рецепт для банок по 500 мл

Помидоры по-армянски на зиму: рецепт для банок по 500 мл

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 13:44
Помидоры по-армянски: ароматная заготовка из половинок на зиму
Помидоры по-армянски. Фото: smakuiemo.com.ua.

Помидоры по-армянски — одна из самых ароматных зимних заготовок. Благодаря соусу из перца, чеснока, базилика и сельдерея они приобретают насыщенный вкус, оставаясь сочными и упругими. Такая закуска прекрасно дополнит любой домашний обед или праздничный стол.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 2 кг;
  • болгарский перец — 300 г;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • базилик — 40 г;
  • сельдерей — 40 г;
  • острый перец — 2 шт.;
  • растительное масло — 60 мл;
  • вода — 1 л;
  • соль — 30 г;
  • сахар — 100 г;
  • уксус 9% — 50 мл.
рецепт маринованих помідорів по-вірменськи
Помидоры со специями. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Перец, чеснок, базилик, сельдерей и острый перец измельчить в блендере до однородной массы, добавить растительное масло и перемешать.
  2. Помидоры разрезать пополам или на четвертинки. В стерилизованные банки выкладывать слоями овощную заправку и помидоры.
  3. Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром и уксусом. Горячим маринадом залить банки до самого верха.
  4. Накрыть банки крышками и стерилизовать примерно 10 минут после закипания воды.
  5. После этого герметично закрутить, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".

консервация рецепт маринованные помидоры
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации