Помідори по-вірменськи: ароматна заготівля половинками на зиму

Помідори по-вірменськи. Фото: smakuiemo.com.ua.

Помідори по-вірменськи — це одна з найароматніших заготовок на зиму. Завдяки соусу з перцю, часнику, базиліку та селери вони набувають насиченого смаку, залишаючись соковитими й пружними. Така закуска чудово доповнить будь-який домашній обід або святковий стіл.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — 2 кг;

болгарський перець — 300 г;

часник — 5 зубчиків;

базилік — 40 г;

селера — 40 г;

гострий перець — 2 шт.;

олія — 60 мл;

вода — 1 л;

сіль — 30 г;

цукор — 100 г;

оцет 9% — 50 мл.

Помідори зі спеціями. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Перець, часник, базилік, селеру та гострий перець подрібнити у блендері до однорідності, додати олію й перемішати. Помідори розрізати навпіл або на четвертинки. У стерилізовані банки викладати шарами овочеву заправку та помідори. Для маринаду закип'ятити воду із сіллю, цукром і оцтом. Гарячим маринадом залити банки до самого верху. Накрити банки кришками й стерилізувати приблизно 10 хвилин після закипання води. Після цього герметично закрутити, перевернути догори дном, укутати та залишити до повного охолодження.

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