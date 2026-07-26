Помідори по-вірменськи: ароматна заготівля половинками на зиму

Помідори по-вірменськи на зиму: рецепт для баночок по 500 мл
Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 13:44
Помідори по-вірменськи. Фото: smakuiemo.com.ua.
Помідори по-вірменськи — це одна з найароматніших заготовок на зиму. Завдяки соусу з перцю, часнику, базиліку та селери вони набувають насиченого смаку, залишаючись соковитими й пружними. Така закуска чудово доповнить будь-який домашній обід або святковий стіл.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 2 кг;
- болгарський перець — 300 г;
- часник — 5 зубчиків;
- базилік — 40 г;
- селера — 40 г;
- гострий перець — 2 шт.;
- олія — 60 мл;
- вода — 1 л;
- сіль — 30 г;
- цукор — 100 г;
- оцет 9% — 50 мл.
Спосіб приготування
- Перець, часник, базилік, селеру та гострий перець подрібнити у блендері до однорідності, додати олію й перемішати.
- Помідори розрізати навпіл або на четвертинки. У стерилізовані банки викладати шарами овочеву заправку та помідори.
- Для маринаду закип'ятити воду із сіллю, цукром і оцтом. Гарячим маринадом залити банки до самого верху.
- Накрити банки кришками й стерилізувати приблизно 10 хвилин після закипання води.
- Після цього герметично закрутити, перевернути догори дном, укутати та залишити до повного охолодження.
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