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Головна Смак Помідори по-вірменськи на зиму: рецепт для баночок по 500 мл

Помідори по-вірменськи на зиму: рецепт для баночок по 500 мл

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 13:44
Помідори по-вірменськи: ароматна заготівля половинками на зиму
Помідори по-вірменськи. Фото: smakuiemo.com.ua.

Помідори по-вірменськи — це одна з найароматніших заготовок на зиму. Завдяки соусу з перцю, часнику, базиліку та селери вони набувають насиченого смаку, залишаючись соковитими й пружними. Така закуска чудово доповнить будь-який домашній обід або святковий стіл.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори — 2 кг;
  • болгарський перець — 300 г;
  • часник — 5 зубчиків;
  • базилік — 40 г;
  • селера — 40 г;
  • гострий перець — 2 шт.;
  • олія — 60 мл;
  • вода — 1 л;
  • сіль — 30 г;
  • цукор — 100 г;
  • оцет 9% — 50 мл.
рецепт маринованих помідорів по-вірменськи
Помідори зі спеціями. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Перець, часник, базилік, селеру та гострий перець подрібнити у блендері до однорідності, додати олію й перемішати.
  2. Помідори розрізати навпіл або на четвертинки. У стерилізовані банки викладати шарами овочеву заправку та помідори.
  3. Для маринаду закип'ятити воду із сіллю, цукром і оцтом. Гарячим маринадом залити банки до самого верху.
  4. Накрити банки кришками й стерилізувати приблизно 10 хвилин після закипання води.
  5. Після цього герметично закрутити, перевернути догори дном, укутати та залишити до повного охолодження.

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консервація рецепт мариновані помідори
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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