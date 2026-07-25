Королівські помідори на зиму: простий рецепт ароматної консервації

Мариновані помідори з часником "Королівські": рецепт заготовки на зиму
Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 01:04
Мариновані помідори з часником. Фото: smachnenke.com.ua
Мариновані помідори з часником виходять ніжними, соковитими та дуже ароматними. Завдяки простому маринаду вони чудово зберігаються всю зиму, а легкий часниковий аромат робить смак ще більш насиченим.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — скільки поміститься;
- часник — 1 зубчик;
- вода — приблизно 450–480 мл.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- оцет 9% — 1 десертна ложка.
Спосіб приготування
- Простерилізувати банки, а кришки прокип'ятити кілька хвилин.
- Помідори вимити, зробити біля плодоніжки кілька проколів зубочисткою та щільно викласти у банки.
- Залити окропом, накрити кришками й залишити на 15 хвилин.
- Злити воду в каструлю, додати трохи чистої води, всипати сіль і цукор, довести до кипіння.
- У банки покласти подрібнений часник, у маринад додати оцет і проварити приблизно 30 секунд.
- Залити помідори киплячим маринадом, герметично закатати банки, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.
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