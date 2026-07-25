Королівські помідори на зиму: простий рецепт ароматної консервації

Мариновані помідори з часником. Фото: smachnenke.com.ua

Мариновані помідори з часником виходять ніжними, соковитими та дуже ароматними. Завдяки простому маринаду вони чудово зберігаються всю зиму, а легкий часниковий аромат робить смак ще більш насиченим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — скільки поміститься;

часник — 1 зубчик;

вода — приблизно 450–480 мл.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2 ст. л.;

оцет 9% — 1 десертна ложка.

Часник та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Простерилізувати банки, а кришки прокип'ятити кілька хвилин. Помідори вимити, зробити біля плодоніжки кілька проколів зубочисткою та щільно викласти у банки. Залити окропом, накрити кришками й залишити на 15 хвилин. Злити воду в каструлю, додати трохи чистої води, всипати сіль і цукор, довести до кипіння. У банки покласти подрібнений часник, у маринад додати оцет і проварити приблизно 30 секунд. Залити помідори киплячим маринадом, герметично закатати банки, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

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