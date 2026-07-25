Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Маринованные помидоры с чесноком "Королевские": рецепт заготовки на зиму

Маринованные помидоры с чесноком "Королевские": рецепт заготовки на зиму

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 01:04
Королевские помидоры на зиму: простой рецепт ароматной консервации
Маринованные помидоры с чесноком. Фото: smachnenke.com.ua

Маринованные помидоры с чесноком получаются нежными, сочными и очень ароматными. Благодаря простому маринаду они прекрасно хранятся всю зиму, а легкий чесночный аромат делает вкус ещё более насыщенным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — сколько поместится;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • вода — примерно 450–480 мл;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • уксус 9% — 1 десертная ложка.
рецепт маринованих помідорів
Чеснок и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Простерилизовать банки, а крышки прокипятить несколько минут.
  2. Помидоры вымыть, сделать у плодоножки несколько проколов зубочисткой и плотно уложить в банки.
  3. Залить кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут.
  4. Слить воду в кастрюлю, добавить немного чистой воды, всыпать соль и сахар, довести до кипения.
  5. В банки положить измельчённый чеснок, в маринад добавить уксус и проварить примерно 30 секунд.
  6. Залить помидоры кипящим маринадом, герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".

консервация рецепт маринованные помидоры
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации