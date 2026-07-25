Королевские помидоры на зиму: простой рецепт ароматной консервации

Маринованные помидоры с чесноком "Королевские": рецепт заготовки на зиму
Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 01:04
Маринованные помидоры с чесноком. Фото: smachnenke.com.ua
Маринованные помидоры с чесноком получаются нежными, сочными и очень ароматными. Благодаря простому маринаду они прекрасно хранятся всю зиму, а легкий чесночный аромат делает вкус ещё более насыщенным.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — сколько поместится;
- чеснок — 1 зубчик;
- вода — примерно 450–480 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- уксус 9% — 1 десертная ложка.
Способ приготовления
- Простерилизовать банки, а крышки прокипятить несколько минут.
- Помидоры вымыть, сделать у плодоножки несколько проколов зубочисткой и плотно уложить в банки.
- Залить кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут.
- Слить воду в кастрюлю, добавить немного чистой воды, всыпать соль и сахар, довести до кипения.
- В банки положить измельчённый чеснок, в маринад добавить уксус и проварить примерно 30 секунд.
- Залить помидоры кипящим маринадом, герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
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