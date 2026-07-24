Помидоры половинками на зиму: простой рецепт в пряном маринаде

"Президентские" помидоры, разрезанные пополам, на зиму: рецепт заготовки на зиму
Помидоры, разрезанные пополам, — одна из самых любимых домашних заготовок на зиму. Благодаря ароматному маринаду, луку и специям они получаются сочными, пряными и прекрасно сочетаются с картофелем, мясом или любым гарниром. Для этого рецепта подойдут даже крупные помидоры, которые неудобно консервировать целиком.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- вода — 3,5 л.;
- сахар — 150 г;
- соль — 80 г;
- уксус 9% — 200 мл.;
- помидоры — столько, сколько поместится в банки;
- лук — несколько штук;
- петрушка или укроп — по вкусу;
- чёрный перец горошком — по вкусу;
- лавровый лист — несколько шт.
Способ приготовления
- Помидоры вымыть, удалить плодоножки и разрезать пополам.
- На дно стерилизованных банок выложить лук, зелень, лавровый лист и черный перец.
- Плотно наполнить банки помидорами, укладывая их срезом вниз.
- Для маринада довести до кипения воду с солью, сахаром и уксусом. Горячим маринадом залить помидоры.
- Накрыть банки крышками и стерилизовать примерно 10 минут после закипания воды.
- Закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать полотенцем и оставить до полного остывания.
- Помидоры получаются ароматными, упругими и прекрасно хранятся всю зиму.
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