Помидоры половинками на зиму: простой рецепт в пряном маринаде

Помидоры, разрезанные пополам. Фото: smakuiemo.com.ua

Помидоры, разрезанные пополам, — одна из самых любимых домашних заготовок на зиму. Благодаря ароматному маринаду, луку и специям они получаются сочными, пряными и прекрасно сочетаются с картофелем, мясом или любым гарниром. Для этого рецепта подойдут даже крупные помидоры, которые неудобно консервировать целиком.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

вода — 3,5 л.;

сахар — 150 г;

соль — 80 г;

уксус 9% — 200 мл.;

помидоры — столько, сколько поместится в банки;

лук — несколько штук;

петрушка или укроп — по вкусу;

чёрный перец горошком — по вкусу;

лавровый лист — несколько шт.

Маринованные помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Помидоры вымыть, удалить плодоножки и разрезать пополам. На дно стерилизованных банок выложить лук, зелень, лавровый лист и черный перец. Плотно наполнить банки помидорами, укладывая их срезом вниз. Для маринада довести до кипения воду с солью, сахаром и уксусом. Горячим маринадом залить помидоры. Накрыть банки крышками и стерилизовать примерно 10 минут после закипания воды. Закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать полотенцем и оставить до полного остывания. Помидоры получаются ароматными, упругими и прекрасно хранятся всю зиму.

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