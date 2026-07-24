Помідори половинками на зиму: простий рецепт у пряному маринаді

"Президентські" помідори половинками на зиму: рецепт заготовки на зиму
Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 01:04
Помідори половинками. Фото: smakuiemo.com.ua
Помідори половинками — одна з найулюбленіших домашніх заготовок на зиму. Завдяки ароматному маринаду, цибулі та спеціям вони виходять соковитими, пряними й чудово смакують до картоплі, м'яса або будь-якого гарніру. Для рецепта підійдуть навіть великі помідори, які незручно консервувати цілими.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- вода — 3,5 л.;
- цукор — 150 г;
- сіль — 80 г;
- оцет 9% — 200 мл;
- помідори — скільки вміститься в банки;
- цибуля — кілька шт.;
- петрушка або кріп — за смаком;
- чорний перець горошком — за смаком;
- лавровий лист — кілька шт.
Спосіб приготування
- Помідори вимити, видалити плодоніжки та розрізати навпіл.
- На дно стерилізованих банок викласти цибулю, зелень, лавровий лист і чорний перець.
- Щільно заповнити банки помідорами, укладаючи їх зрізом донизу.
- Для маринаду довести до кипіння воду із сіллю, цукром та оцтом. Гарячим маринадом залити помідори.
- Прикрити банки кришками та стерилізувати приблизно 10 хвилин після закипання води.
- Закатати банки, перевернути догори дном, укутати рушником і залишити до повного охолодження.
- Помідори виходять ароматними, пружними та чудово зберігаються всю зиму.
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