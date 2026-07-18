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Головна Смак Мариновані помідори "Золотий розсіл": цей рецепт на 1 л банку всі зберігають

Мариновані помідори "Золотий розсіл": цей рецепт на 1 л банку всі зберігають

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 01:04
Помідори в солодкому маринаді: проста заготівля з насиченим смаком
Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua

У сезон помідорів варто зберегти кілька баночок цієї простої заготовки. Завдяки особливому маринаду овочі виходять не лише смачними, а й дуже ароматними. Рецепт не потребує складних інгредієнтів, а результат завжди тішить насиченим смаком і красивим золотистим розсолом.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори зі щільною шкіркою.

Для маринаду на 1 л води:

  • цукор — 3–4 ст. л. (80–100 г);
  • сіль — 1 ст. л. (30 г);
  • оцет 9% — 50 мл.
рецепт маринованих помідорів
Помідори в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори добре промити та щільно викласти у підготовлені банки.
  2. Залити овочі окропом, накрити кришками та залишити на 20 хвилин.
  3. Для маринаду воду довести до кипіння, додати сіль і цукор.
  4. Перемішати, щоб кристали повністю розчинилися.
  5. З банок із помідорами злити воду. У киплячий маринад додати оцет, проварити ще приблизно хвилину та залити ним помідори.
  6. Банки щільно закрутити кришками, перевернути догори дном і накрити теплою ковдрою до повного охолодження.
  7. Готові мариновані помідори зберігати у прохолодному темному місці. Вони чудово доповнять будь-яку зимову вечерю.

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консервація рецепт мариновані помідори
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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