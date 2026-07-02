Ароматні помідори половинками на зиму: простий домашній рецепт

Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Ці мариновані помідори виходять настільки вдалими, що маринад випивають до останньої краплі. Вони зберігають форму, залишаються соковитими та ароматними всю зиму. Така заготовка завжди перша зникає зі столу, особливо у звичайні домашні вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — 5 кг;

цибуля — 1 кг;

суцвіття кропу — за смаком;

лавровий лист — 1 шт. на банку;

духмяний перець — 3–4 шт.;

перець горошком — 3–4 шт.;

часник — 2–3 зуб.;

олія — 1 ст. л. на банку.

Маринад:

вода — 3 л.;

цукор — 300 г;

сіль — 3 ст. л. з гіркою;

оцет — 300 мл.

Помідори з цибулею. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування:

Помідори розрізати навпіл, цибулю нарізати півкільцями. На дно чистих банок викласти кріп, лавровий лист, перець горошком і духмяний перець, додати часник та трохи олії. Щільно наповнити банки помідорами з цибулею. Для маринаду змішати воду, сіль, цукор і оцет, довести до кипіння та повністю розчинити інгредієнти. Гарячим маринадом залити банки доверху. Далі простерилізувати банки: поставити їх у каструлю з рушником на дні, залити водою та прогріти кілька хвилин після закипання.

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