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Головна Смак Мариновані помідори на зиму "Половинками": маринад можна пити

Мариновані помідори на зиму "Половинками": маринад можна пити

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 01:04
Ароматні помідори половинками на зиму: простий домашній рецепт
Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Ці мариновані помідори виходять настільки вдалими, що маринад випивають до останньої краплі. Вони зберігають форму, залишаються соковитими та ароматними всю зиму. Така заготовка завжди перша зникає зі столу, особливо у звичайні домашні вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори — 5 кг;
  • цибуля — 1 кг;
  • суцвіття кропу — за смаком;
  • лавровий лист — 1 шт. на банку;
  • духмяний перець — 3–4 шт.;
  • перець горошком — 3–4 шт.;
  • часник — 2–3 зуб.;
  • олія — 1 ст. л. на банку.

Маринад:

  • вода — 3 л.;
  • цукор — 300 г;
  • сіль — 3 ст. л. з гіркою;
  • оцет — 300 мл.
рецепт маринованих помідорів половинками
Помідори з цибулею. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування: 

  1. Помідори розрізати навпіл, цибулю нарізати півкільцями. 
  2. На дно чистих банок викласти кріп, лавровий лист, перець горошком і духмяний перець, додати часник та трохи олії. 
  3. Щільно наповнити банки помідорами з цибулею.
  4. Для маринаду змішати воду, сіль, цукор і оцет, довести до кипіння та повністю розчинити інгредієнти.
  5. Гарячим маринадом залити банки доверху.
  6. Далі простерилізувати банки: поставити їх у каструлю з рушником на дні, залити водою та прогріти кілька хвилин після закипання. 

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рецепт заготівля на зиму мариновані помідори
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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