Ароматные помидоры, разрезанные пополам, на зиму: простой домашний рецепт

Маринованные помидоры на зиму "Половинками": маринад можно пить
Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 01:04
Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua
Эти маринованные помидоры получаются настолько вкусными, что маринад выпивают до последней капли. Они сохраняют форму, остаются сочными и ароматными всю зиму. Такая заготовка всегда первой исчезает со стола, особенно во время обычных домашних ужинов.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 5 кг;
- лук — 1 кг;
- соцветия укропа — по вкусу;
- лавровый лист — 1 шт. на банку;
- душистый перец — 3–4 шт.;
- перец горошком — 3–4 шт.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- растительное масло — 1 ст. л. на банку.
Маринад:
- вода — 3 л.;
- сахар — 300 г;
- соль — 3 ст. л. с горкой;
- уксус — 300 мл.
Способ приготовления:
- Помидоры разрезать пополам, лук нарезать полукольцами.
- На дно чистых банок выложить укроп, лавровый лист, перец горошком и душистый перец, добавить чеснок и немного растительного масла.
- Плотно наполнить банки помидорами с луком.
- Для маринада смешать воду, соль, сахар и уксус, довести до кипения и полностью растворить ингредиенты.
- Горячим маринадом залить банки доверху.
- Затем простерилизовать банки: поставить их в кастрюлю с полотенцем на дне, залить водой и прогреть несколько минут после закипания.
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