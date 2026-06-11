Помидоры на зиму «Ольга»: рецепт вкусного маринада, который можно пить

Помидоры на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Если вы ищете удачный рецепт маринованных помидоров на зиму, обратите внимание на этот способ заготовки. Помидоры получаются ароматными, упругими и очень вкусными, а маринад настолько удачный, что его выпивают до последней капли. Простой набор ингредиентов и минимум хлопот делают этот рецепт одним из самых любимых у многих хозяек.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры-сливки — сколько поместится в банки.

Для маринада на 1 л воды:

соль — 1 ст. л.;

сахар — 4 ст. л.;

уксус 9% — 4 ст. л.

Помидоры в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Помидоры хорошо вымыть и плотно сложить в чистые банки. Залить кипятком до самого верха, накрыть крышками и оставить на 20 минут. После этого воду слить и измерить ее количество. Отдельно приготовить маринад из расчета на каждый литр воды: добавить соль, сахар и уксус. Довести до кипения и перемешать до полного растворения ингредиентов. Кипящим маринадом залить помидоры до самого верха и сразу герметично закатать банки. Перевернуть банки вверх дном, хорошо укутать и оставить до полного остывания. Хранить в кладовой или подвале.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Читайте также:

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".