Помидоры на зиму "Ольга": рецепт вкусного маринада, который можно пить
Если вы ищете удачный рецепт маринованных помидоров на зиму, обратите внимание на этот способ заготовки. Помидоры получаются ароматными, упругими и очень вкусными, а маринад настолько удачный, что его выпивают до последней капли. Простой набор ингредиентов и минимум хлопот делают этот рецепт одним из самых любимых у многих хозяек.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры-сливки — сколько поместится в банки.
Для маринада на 1 л воды:
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 4 ст. л.;
- уксус 9% — 4 ст. л.
Способ приготовления
- Помидоры хорошо вымыть и плотно сложить в чистые банки.
- Залить кипятком до самого верха, накрыть крышками и оставить на 20 минут.
- После этого воду слить и измерить ее количество.
- Отдельно приготовить маринад из расчета на каждый литр воды: добавить соль, сахар и уксус.
- Довести до кипения и перемешать до полного растворения ингредиентов.
- Кипящим маринадом залить помидоры до самого верха и сразу герметично закатать банки.
- Перевернуть банки вверх дном, хорошо укутать и оставить до полного остывания. Хранить в кладовой или подвале.
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