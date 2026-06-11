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Главная Вкус Помидоры на зиму "Ольга": рецепт вкусного маринада, который можно пить

Помидоры на зиму "Ольга": рецепт вкусного маринада, который можно пить

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 01:04
Помидоры на зиму «Ольга»: рецепт вкусного маринада, который можно пить
Помидоры на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Если вы ищете удачный рецепт маринованных помидоров на зиму, обратите внимание на этот способ заготовки. Помидоры получаются ароматными, упругими и очень вкусными, а маринад настолько удачный, что его выпивают до последней капли. Простой набор ингредиентов и минимум хлопот делают этот рецепт одним из самых любимых у многих хозяек.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры-сливки — сколько поместится в банки.

Для маринада на 1 л воды:

  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • уксус 9% — 4 ст. л.
рецепт маринованих помідорів
Помидоры в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры хорошо вымыть и плотно сложить в чистые банки.
  2. Залить кипятком до самого верха, накрыть крышками и оставить на 20 минут.
  3. После этого воду слить и измерить ее количество.
  4. Отдельно приготовить маринад из расчета на каждый литр воды: добавить соль, сахар и уксус.
  5. Довести до кипения и перемешать до полного растворения ингредиентов.
  6. Кипящим маринадом залить помидоры до самого верха и сразу герметично закатать банки.
  7. Перевернуть банки вверх дном, хорошо укутать и оставить до полного остывания. Хранить в кладовой или подвале.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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