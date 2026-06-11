Помідори на зиму "Ольга": рецепт смачного маринаду, який можна пити
Якщо шукаєте вдалий рецепт маринованих помідорів на зиму, зверніть увагу на цей спосіб заготівлі. Помідори виходять ароматними, пружними та дуже смачними, а маринад настільки вдалий, що його випивають до останньої краплі. Простий набір інгредієнтів і мінімум клопоту роблять цей рецепт одним із найулюбленіших у багатьох господинь.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори-сливки — скільки вміститься в банки.
Для маринаду на 1 л води:
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 4 ст. л.;
- оцет 9% — 4 ст. л.
Спосіб приготування
- Помідори добре вимити та щільно скласти в чисті банки.
- Залити окропом до самого верху, накрити кришками та залишити на 20 хвилин.
- Після цього воду злити та виміряти її кількість.
- Окремо приготувати маринад із розрахунку на кожен літр води: додати сіль, цукор і оцет.
- Довести до кипіння та перемішати до повного розчинення інгредієнтів.
- Киплячим маринадом залити помідори до самого верху та одразу герметично закатати банки.
- Перевернути банки догори дном, добре укутати й залишити до повного охолодження. Зберігати в коморі або підвалі.
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