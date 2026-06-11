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Головна Смак Помідори на зиму "Ольга": рецепт смачного маринаду, який можна пити

Помідори на зиму "Ольга": рецепт смачного маринаду, який можна пити

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 01:04
Помідори на зиму Ольга: рецепт смачного маринаду, який можна пити
Помідори на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо шукаєте вдалий рецепт маринованих помідорів на зиму, зверніть увагу на цей спосіб заготівлі. Помідори виходять ароматними, пружними та дуже смачними, а маринад настільки вдалий, що його випивають до останньої краплі. Простий набір інгредієнтів і мінімум клопоту роблять цей рецепт одним із найулюбленіших у багатьох господинь.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори-сливки — скільки вміститься в банки.

Для маринаду на 1 л води:

  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • оцет 9% — 4 ст. л.
рецепт маринованих помідорів
Помідори в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори добре вимити та щільно скласти в чисті банки.
  2. Залити окропом до самого верху, накрити кришками та залишити на 20 хвилин.
  3. Після цього воду злити та виміряти її кількість.
  4. Окремо приготувати маринад із розрахунку на кожен літр води: додати сіль, цукор і оцет.
  5. Довести до кипіння та перемішати до повного розчинення інгредієнтів.
  6. Киплячим маринадом залити помідори до самого верху та одразу герметично закатати банки.
  7. Перевернути банки догори дном, добре укутати й залишити до повного охолодження. Зберігати в коморі або підвалі.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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