Помидоры в сладком маринаде: простая заготовка с насыщенным вкусом

Маринованные помидоры "Золотой рассол": этот рецепт на 1-литровую банку все сохраняют
В сезон помидоров стоит заготовить несколько баночек этой простой заготовки. Благодаря особому маринаду овощи получаются не только вкусными, но и очень ароматными. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат всегда радует насыщенным вкусом и красивым золотистым рассолом.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобятся:
- помидоры с плотной кожицей.
Для маринада на 1 л воды:
- сахар — 3–4 ст. л. (80–100 г);
- соль — 1 ст. л. (30 г);
- уксус 9% — 50 мл.
Способ приготовления
- Помидоры хорошо промыть и плотно уложить в подготовленные банки.
- Залить овощи кипятком, накрыть крышками и оставить на 20 минут.
- Для маринада довести воду до кипения, добавить соль и сахар.
- Перемешать, чтобы кристаллы полностью растворились.
- Из банок с помидорами слить воду. В кипящий маринад добавить уксус, проварить ещё примерно минуту и залить им помидоры.
- Банки плотно закрутить крышками, перевернуть вверх дном и накрыть тёплым одеялом до полного остывания.
- Готовые маринованные помидоры хранить в прохладном тёмном месте. Они прекрасно дополнят любой зимний ужин.
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