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Главная Вкус Маринованные помидоры "Золотой рассол": этот рецепт на 1-литровую банку все сохраняют

Маринованные помидоры "Золотой рассол": этот рецепт на 1-литровую банку все сохраняют

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 01:04
Помидоры в сладком маринаде: простая заготовка с насыщенным вкусом
Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

В сезон помидоров стоит заготовить несколько баночек этой простой заготовки. Благодаря особому маринаду овощи получаются не только вкусными, но и очень ароматными. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат всегда радует насыщенным вкусом и красивым золотистым рассолом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобятся:

  • помидоры с плотной кожицей.

Для маринада на 1 л воды:

  • сахар — 3–4 ст. л. (80–100 г);
  • соль — 1 ст. л. (30 г);
  • уксус 9% — 50 мл.
рецепт маринованих помідорів
Помидоры в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры хорошо промыть и плотно уложить в подготовленные банки.
  2. Залить овощи кипятком, накрыть крышками и оставить на 20 минут.
  3. Для маринада довести воду до кипения, добавить соль и сахар.
  4. Перемешать, чтобы кристаллы полностью растворились.
  5. Из банок с помидорами слить воду. В кипящий маринад добавить уксус, проварить ещё примерно минуту и залить им помидоры.
  6. Банки плотно закрутить крышками, перевернуть вверх дном и накрыть тёплым одеялом до полного остывания.
  7. Готовые маринованные помидоры хранить в прохладном тёмном месте. Они прекрасно дополнят любой зимний ужин.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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