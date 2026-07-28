Помідори з гірчицею холодним способом: простий рецепт на зиму

Мариновані помідори з гірчицею на зиму: рецепт на 3 л банку без додаткових спецій
Якщо хочеться приготувати смачні мариновані помідори без великої кількості спецій, цей рецепт стане чудовим вибором. Гірчиця надає заготівлі особливого смаку, а холодний маринад допомагає зберегти щільну текстуру плодів. Такі помідори добре стоять усю зиму та виходять дуже апетитними.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться (на 3-літрову банку):
- суха гірчиця — 1 ст. л. з гіркою;
- аспірин (ацетилсаліцилова кислота) — 3 таблетки.
Для маринаду на 1 л води:
- вода — 1 л.;
- цукор — 3 ст. л. з гіркою;
- сіль — 1 ст. л. з гіркою;
- оцет 9% — 50 мл.
Спосіб приготування
- Щільні помідори добре вимити, обсушити та щільно розкласти у стерилізовані банки.
- Для маринаду довести до кипіння воду із сіллю та цукром, проварити 1–2 хвилини, потім додати оцет і ще раз коротко прокип'ятити. Повністю охолодити.
- У кожну банку всипати суху гірчицю та додати подрібнені таблетки аспірину.
- Залити помідори холодним маринадом до самого верху, герметично закрити стерильними кришками й добре струсити банки, щоб гірчиця рівномірно розподілилася.
- Додатково стерилізувати чи вкутувати банки не потрібно.
Уже через кілька тижнів помідори будуть готові до дегустації — вони виходять щільними, ароматними та з легкою пікантною ноткою.
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