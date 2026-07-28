Помідори з гірчицею холодним способом: простий рецепт на зиму

Мариновані помідори з гірчицею. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочеться приготувати смачні мариновані помідори без великої кількості спецій, цей рецепт стане чудовим вибором. Гірчиця надає заготівлі особливого смаку, а холодний маринад допомагає зберегти щільну текстуру плодів. Такі помідори добре стоять усю зиму та виходять дуже апетитними.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на 3-літрову банку):

суха гірчиця — 1 ст. л. з гіркою;

аспірин (ацетилсаліцилова кислота) — 3 таблетки.

Для маринаду на 1 л води:

вода — 1 л.;

цукор — 3 ст. л. з гіркою;

сіль — 1 ст. л. з гіркою;

оцет 9% — 50 мл.

Мариновані помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Щільні помідори добре вимити, обсушити та щільно розкласти у стерилізовані банки. Для маринаду довести до кипіння воду із сіллю та цукром, проварити 1–2 хвилини, потім додати оцет і ще раз коротко прокип'ятити. Повністю охолодити. У кожну банку всипати суху гірчицю та додати подрібнені таблетки аспірину. Залити помідори холодним маринадом до самого верху, герметично закрити стерильними кришками й добре струсити банки, щоб гірчиця рівномірно розподілилася. Додатково стерилізувати чи вкутувати банки не потрібно.

Уже через кілька тижнів помідори будуть готові до дегустації — вони виходять щільними, ароматними та з легкою пікантною ноткою.

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