Мариновані помідори на зиму "Половинками": маринад можна пити

Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Ці мариновані помідори виходять настільки вдалими, що маринад випивають до останньої краплі. Вони зберігають форму, залишаються соковитими та ароматними всю зиму. Така заготовка завжди перша зникає зі столу, особливо у звичайні домашні вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — 5 кг;

цибуля — 1 кг;

суцвіття кропу — за смаком;

лавровий лист — 1 шт. на банку;

духмяний перець — 3–4 шт.;

перець горошком — 3–4 шт.;

часник — 2–3 зуб.;

олія — 1 ст. л. на банку.

Маринад:

вода — 3 л.;

цукор — 300 г;

сіль — 3 ст. л. з гіркою;

оцет — 300 мл.

Помідори з цибулею. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування:

Помідори розрізати навпіл, цибулю нарізати півкільцями. На дно чистих банок викласти кріп, лавровий лист, перець горошком і духмяний перець, додати часник та трохи олії. Щільно наповнити банки помідорами з цибулею. Для маринаду змішати воду, сіль, цукор і оцет, довести до кипіння та повністю розчинити інгредієнти. Гарячим маринадом залити банки доверху. Далі простерилізувати банки: поставити їх у каструлю з рушником на дні, залити водою та прогріти кілька хвилин після закипання.

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