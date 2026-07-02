Мариновані помідори на зиму "Половинками": маринад можна пити
2 липня 2026 01:04
Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua
Ці мариновані помідори виходять настільки вдалими, що маринад випивають до останньої краплі. Вони зберігають форму, залишаються соковитими та ароматними всю зиму. Така заготовка завжди перша зникає зі столу, особливо у звичайні домашні вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 5 кг;
- цибуля — 1 кг;
- суцвіття кропу — за смаком;
- лавровий лист — 1 шт. на банку;
- духмяний перець — 3–4 шт.;
- перець горошком — 3–4 шт.;
- часник — 2–3 зуб.;
- олія — 1 ст. л. на банку.
Маринад:
- вода — 3 л.;
- цукор — 300 г;
- сіль — 3 ст. л. з гіркою;
- оцет — 300 мл.
Спосіб приготування:
- Помідори розрізати навпіл, цибулю нарізати півкільцями.
- На дно чистих банок викласти кріп, лавровий лист, перець горошком і духмяний перець, додати часник та трохи олії.
- Щільно наповнити банки помідорами з цибулею.
- Для маринаду змішати воду, сіль, цукор і оцет, довести до кипіння та повністю розчинити інгредієнти.
- Гарячим маринадом залити банки доверху.
- Далі простерилізувати банки: поставити їх у каструлю з рушником на дні, залити водою та прогріти кілька хвилин після закипання.
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