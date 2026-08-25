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Мариновані помідори "по-французьки": рецепт для 0,5 банок

25 серпня 2026 15:04
Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Ця заготівля сподобається тим, хто любить насичені маринади з пряними нотками. Помідори залишаються соковитими, а гірчиця, часник і спеції роблять смак особливо виразним. Рецепт розрахований на невеликі півлітрові банки, тому таку консервацію зручно готувати порційно.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на одну банку 500 мл.):

  • помідори — скільки увійде;
  • лавровий лист — невеликий шматочок;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • духмяний перець — до смаку;
  • чорний перець горошком — до смаку;
  • зерна коріандру — до смаку;
  • французька гірчиця — до смаку;
  • гострий перець — за бажанням.

Для маринаду:

  • вода — 1 л;
  • сіль — за рецептом;
  • цукор — за рецептом;
  • оцет 9% — за рецептом.
Помідори в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Чисті банки наповнити спеціями: додати лавровий лист, часник, перець, коріандр, французьку гірчицю та за бажанням гострий перець.
  2. Помідори вимити, обсушити, розрізати навпіл і видалити місце біля плодоніжки. Щільно укласти половинки у банки зрізом до скла.
  3. Для маринаду воду змішати із сіллю та цукром, довести до кипіння.
  4. Додати оцет, ще раз закип’ятити та зняти з вогню.
  5. Гарячим маринадом залити помідори до самого верху й прикрити кришками.
  6. Поставити банки в каструлю з гарячою водою на рушник.
  7. Після закипання стерилізувати півлітрові банки 10 хвилин.
  8. Обережно дістати банки, герметично закрити, перевернути та залишити під рушником до повного охолодження.
  9. Зберігати консервацію у прохолодному темному місці.

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