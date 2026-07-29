Мариновані помідори з базиліком на 1 л банку: рецепт до свят на закуску
29 липня 2026 15:44
Мариновані помідори з базиліком. Фото: smakuiemo.com.ua
Мариновані помідори з базиліком — це яскрава домашня закуска, яка чудово доповнить святковий стіл або звичайну вечерю. Маленькі томати залишаються соковитими, а завдяки спеціям, часнику та свіжому базиліку набувають насиченого аромату. Така заготівля готується просто й стане справжньою окрасою зимового меню.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори чері або маленькі помідори — скільки вміститься в банку;
- свіжий базилік — 1 гілочка;
- часник — 1 зубчик;
- зерна коріандру — 0,5 ч. л.;
- суміш перців — 0,5 ч. л.;
- духмяний перець горошком — 2 шт.;
- гвоздика — 1 суцвіття;
- гострий перець — до смаку;
- солодкий перець — кілька шматочків.
Для маринаду (на 3 літрові банки):
- вода — 1 л;
- сіль — 30 г;
- цукор — 125 г;
- оцет 9% — 50 мл.
Спосіб приготування
- У стерилізовані банки викласти базилік, часник, коріандр, суміш перців, духмяний перець, гвоздику, а також шматочки гострого та солодкого перцю.
- Додати помідори, чергуючи їх із листочками базиліку.
- Намагатися укладати плоди щільно, але не пошкоджувати їх.
- Для маринаду закип’ятити воду, додати сіль і цукор.
- Після розчинення влити оцет та одразу залити гарячою рідиною банки з помідорами.
- Поставити банки на стерилізацію та готувати приблизно 5 хвилин після закипання води.
- Закрутити кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.
- Готові помідори з базиліком зберігати у прохолодному темному місці.
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