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Мариновані помідори з часником "Королівські": рецепт заготовки на зиму

25 липня 2026 01:04
Мариновані помідори з часником. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Мариновані помідори з часником виходять ніжними, соковитими та дуже ароматними. Завдяки простому маринаду вони чудово зберігаються всю зиму, а легкий часниковий аромат робить смак ще більш насиченим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори — скільки поміститься;
  • часник — 1 зубчик;
  • вода — приблизно 450–480 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • оцет 9% — 1 десертна ложка.
Часник та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Простерилізувати банки, а кришки прокип'ятити кілька хвилин.
  2. Помідори вимити, зробити біля плодоніжки кілька проколів зубочисткою та щільно викласти у банки.
  3. Залити окропом, накрити кришками й залишити на 15 хвилин.
  4. Злити воду в каструлю, додати трохи чистої води, всипати сіль і цукор, довести до кипіння.
  5. У банки покласти подрібнений часник, у маринад додати оцет і проварити приблизно 30 секунд.
  6. Залити помідори киплячим маринадом, герметично закатати банки, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

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