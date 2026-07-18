Мариновані помідори "Золотий розсіл": цей рецепт на 1 л банку всі зберігають

Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

У сезон помідорів варто зберегти кілька баночок цієї простої заготовки. Завдяки особливому маринаду овочі виходять не лише смачними, а й дуже ароматними. Рецепт не потребує складних інгредієнтів, а результат завжди тішить насиченим смаком і красивим золотистим розсолом.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори зі щільною шкіркою.

Для маринаду на 1 л води:

цукор — 3–4 ст. л. (80–100 г);

сіль — 1 ст. л. (30 г);

оцет 9% — 50 мл.

Помідори в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Помідори добре промити та щільно викласти у підготовлені банки. Залити овочі окропом, накрити кришками та залишити на 20 хвилин. Для маринаду воду довести до кипіння, додати сіль і цукор. Перемішати, щоб кристали повністю розчинилися. З банок із помідорами злити воду. У киплячий маринад додати оцет, проварити ще приблизно хвилину та залити ним помідори. Банки щільно закрутити кришками, перевернути догори дном і накрити теплою ковдрою до повного охолодження. Готові мариновані помідори зберігати у прохолодному темному місці. Вони чудово доповнять будь-яку зимову вечерю.

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