Мариновані помідори "Золотий розсіл": цей рецепт на 1 л банку всі зберігають
18 липня 2026 01:04
Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua
У сезон помідорів варто зберегти кілька баночок цієї простої заготовки. Завдяки особливому маринаду овочі виходять не лише смачними, а й дуже ароматними. Рецепт не потребує складних інгредієнтів, а результат завжди тішить насиченим смаком і красивим золотистим розсолом.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори зі щільною шкіркою.
Для маринаду на 1 л води:
- цукор — 3–4 ст. л. (80–100 г);
- сіль — 1 ст. л. (30 г);
- оцет 9% — 50 мл.
Спосіб приготування
- Помідори добре промити та щільно викласти у підготовлені банки.
- Залити овочі окропом, накрити кришками та залишити на 20 хвилин.
- Для маринаду воду довести до кипіння, додати сіль і цукор.
- Перемішати, щоб кристали повністю розчинилися.
- З банок із помідорами злити воду. У киплячий маринад додати оцет, проварити ще приблизно хвилину та залити ним помідори.
- Банки щільно закрутити кришками, перевернути догори дном і накрити теплою ковдрою до повного охолодження.
- Готові мариновані помідори зберігати у прохолодному темному місці. Вони чудово доповнять будь-яку зимову вечерю.
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