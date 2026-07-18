Ru
Головна Смак Мариновані помідори "Золотий розсіл": цей рецепт на 1 л банку всі зберігають

Мариновані помідори "Золотий розсіл": цей рецепт на 1 л банку всі зберігають

18 липня 2026 01:04
Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

У сезон помідорів варто зберегти кілька баночок цієї простої заготовки. Завдяки особливому маринаду овочі виходять не лише смачними, а й дуже ароматними. Рецепт не потребує складних інгредієнтів, а результат завжди тішить насиченим смаком і красивим золотистим розсолом.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори зі щільною шкіркою.

Для маринаду на 1 л води:

  • цукор — 3–4 ст. л. (80–100 г);
  • сіль — 1 ст. л. (30 г);
  • оцет 9% — 50 мл.
Помідори в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори добре промити та щільно викласти у підготовлені банки.
  2. Залити овочі окропом, накрити кришками та залишити на 20 хвилин.
  3. Для маринаду воду довести до кипіння, додати сіль і цукор.
  4. Перемішати, щоб кристали повністю розчинилися.
  5. З банок із помідорами злити воду. У киплячий маринад додати оцет, проварити ще приблизно хвилину та залити ним помідори.
  6. Банки щільно закрутити кришками, перевернути догори дном і накрити теплою ковдрою до повного охолодження.
  7. Готові мариновані помідори зберігати у прохолодному темному місці. Вони чудово доповнять будь-яку зимову вечерю.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів 

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю. 

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі. 

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку. 

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".