Масло, майонез і песто з часником за 15 хвилин: сезон черемші в розпалі

Масло, майонез і песто з часником за 15 хвилин: сезон черемші в розпалі

Дата публікації: 28 квітня 2026 15:44
Листя черемши. Фото: smachnenke.com.ua

Сезон черемші — ідеальний час для простих, але дуже ароматних рецептів. Усього за кілька хвилин можна приготувати одразу три варіанти: ніжне масло, насичений майонез і яскраве песто. Це універсальні доповнення, які зроблять будь-яку страву значно смачнішою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Соус песто. Фото: smachnenke.com.ua

Масло з черемшею

Вам знадобиться: 

  • вершкове масло — 150 г;
  • черемша — 20 г;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування

  1. Черемшу дрібно нарізати, з’єднати з м’яким маслом і сіллю, перемішати до однорідності. 
  2. За бажанням сформувати рулет і охолодити.

Зелений майонез із черемшею

Вам знадобиться: 

  • черемша — 90 г;
  • олія рослинна — 450 мл.;
  • жовтки — 3 шт.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • оцет винний — 2 ч. л.;
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування 

  1. Черемшу трохи бланшувати, охолодити та подрібнити з олією, процідити.
  2. Жовтки змішати з гірчицею та оцтом, поступово додати зелену олію, збиваючи до густої консистенції. Приправити за смаком.

Песто з черемші

Вам знадобиться: 

  • черемша — 100 г;
  • петрушка — 50 г;
  • кедрові горіхи — 60 г;
  • твердий сир — 60 г;
  • оливкова олія — 150 мл;
  • лимонний сік — кілька крапель;
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування 

  1. Черемшу, петрушку, горіхи та сир подрібнити в блендері. 
  2. Додати олію, довести до однорідної текстури. Додати лимонний сік, сіль і перець, перемішати.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
