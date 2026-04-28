Масло, майонез і песто з часником за 15 хвилин: сезон черемші в розпалі
Дата публікації: 28 квітня 2026 15:44
Листя черемши. Фото: smachnenke.com.ua
Сезон черемші — ідеальний час для простих, але дуже ароматних рецептів. Усього за кілька хвилин можна приготувати одразу три варіанти: ніжне масло, насичений майонез і яскраве песто. Це універсальні доповнення, які зроблять будь-яку страву значно смачнішою.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Масло з черемшею
Вам знадобиться:
- вершкове масло — 150 г;
- черемша — 20 г;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Черемшу дрібно нарізати, з’єднати з м’яким маслом і сіллю, перемішати до однорідності.
- За бажанням сформувати рулет і охолодити.
Зелений майонез із черемшею
Вам знадобиться:
- черемша — 90 г;
- олія рослинна — 450 мл.;
- жовтки — 3 шт.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- оцет винний — 2 ч. л.;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Черемшу трохи бланшувати, охолодити та подрібнити з олією, процідити.
- Жовтки змішати з гірчицею та оцтом, поступово додати зелену олію, збиваючи до густої консистенції. Приправити за смаком.
Песто з черемші
Вам знадобиться:
- черемша — 100 г;
- петрушка — 50 г;
- кедрові горіхи — 60 г;
- твердий сир — 60 г;
- оливкова олія — 150 мл;
- лимонний сік — кілька крапель;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Черемшу, петрушку, горіхи та сир подрібнити в блендері.
- Додати олію, довести до однорідної текстури. Додати лимонний сік, сіль і перець, перемішати.
