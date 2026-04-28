Масло, майонез і песто з часником за 15 хвилин: сезон черемші в розпалі

Листя черемши. Фото: smachnenke.com.ua

Сезон черемші — ідеальний час для простих, але дуже ароматних рецептів. Усього за кілька хвилин можна приготувати одразу три варіанти: ніжне масло, насичений майонез і яскраве песто. Це універсальні доповнення, які зроблять будь-яку страву значно смачнішою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Соус песто. Фото: smachnenke.com.ua

Масло з черемшею

Вам знадобиться:

вершкове масло — 150 г;

черемша — 20 г;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Черемшу дрібно нарізати, з’єднати з м’яким маслом і сіллю, перемішати до однорідності. За бажанням сформувати рулет і охолодити.

Зелений майонез із черемшею

Вам знадобиться:

черемша — 90 г;

олія рослинна — 450 мл.;

жовтки — 3 шт.;

гірчиця — 1 ч. л.;

оцет винний — 2 ч. л.;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Черемшу трохи бланшувати, охолодити та подрібнити з олією, процідити. Жовтки змішати з гірчицею та оцтом, поступово додати зелену олію, збиваючи до густої консистенції. Приправити за смаком.

Песто з черемші

Вам знадобиться:

черемша — 100 г;

петрушка — 50 г;

кедрові горіхи — 60 г;

твердий сир — 60 г;

оливкова олія — 150 мл;

лимонний сік — кілька крапель;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Черемшу, петрушку, горіхи та сир подрібнити в блендері. Додати олію, довести до однорідної текстури. Додати лимонний сік, сіль і перець, перемішати.

